V Ostravě byla mše za oběti střelby, město pomůže pozůstalým

Ostrava - Dvě stovky lidí uctily dnes při zádušní mši šest obětí úterní střelby v budově polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Lidé se modlili i za tři zraněné. Město Ostrava se rozhodlo, že rodinám postiženým tragédií pomůže finančně. Mezi oběťmi jsou dva pracovníci Vězeňské služby, která proto vyhlásí veřejnou sbírku. Zdravotní stav kriticky zraněné ženy se dnes ještě zhoršil, dva další zranění jsou mimo ohrožení života. Dnes se také policisté omluvili muži, jehož fotografii v souvislosti s pátráním po pachateli zveřejnili.

Pozůstalí po šesti obětech úterní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava dostanou od města dar 100.000 korun, zranění 50.000 korun, rozhodli dnes zastupitelé. Finanční pomoci by se rodinám mělo dostat i od kraje a státu.

Vězeňská služba (VS) vyhlásí veřejnou sbírku na pomoc pozůstalým. Při střelbě zemřeli dva současní a jeden bývalý příslušník VS včetně muže, který zachránil vlastním tělem svou nezletilou dceru. Generální ředitel VS Petr Dohnal ale vyloučil, že by úterní útok v ostravské nemocnici cílil proti jeho bezpečnostnímu sboru. Podle něj šlo o shodu nešťastných okolností.

Po úterním útoku dvaačtyřicetiletého pachatele, který později spáchal sebevraždu, zůstávají tři zranění. Žena je v kritickém stavu. Střela ji zasáhla do hlavy a v úterý se podrobila operaci. Její zdravotní stav se ale dnes ještě zhoršil. Dva muži jsou mimo ohrožení života.

Policie se dnes omluvila také slovenskému studentovi Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, jehož fotografii v úterý zveřejnila. Domnívala se, že by mohlo jít o střelce. Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela policisté svým postupem nepochybili. Muž jejich omluvu přijal, uvedl Kužel. V úterý policisté zadrželi celkem pět lidí, kteří odpovídali popisu střelce z polikliniky ostravské fakultní nemocnice. Všechny po prověření totožnosti propustila. Policie dnes zároveň vyzvala svědky střelby, kteří na místě nechali při útěku své osobní věci, aby si je vyzvedli v budově moravskoslezské policie v Českobratrské ulici.

Tragickou událost si lidé připomínají zapalováním svíček u nemocnice. Památku zesnulých dnes uctili minutou ticha i ostravští zastupitelé a uskutečnila se také mše přímo v nemocnici. Kvůli pietě byl upraven program vánočních trhů, kde lidí drželi minutu ticha. Od dnešního rána až do 23. prosince mohou lidé vyjádřit soustrast do kondolenční knihy.

V budově nemocnice pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David v úvodním slově na zádušní mši připomněl i tři zraněné. "Když jsme před časem plánovali tuto tradiční adventní bohoslužbu, nevěděli jsme, do jakých rozměrů naroste. Že z ní bude zádušní mše svatá za všechny oběti tragického útoku," uvedl David. Tragédie zasáhla do života všech, dodal. "Zasáhla do chodu nemocnice, do života rodin obětí, do života tohoto města i celé naší země," řekl.