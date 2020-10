V Ostravě budou hrát o titul běloruské tenistky

Ostrava - Běloruské tenistky Viktoria Azarenková a Aryna Sabalenková se utkají v nedělním finále halového turnaje v Ostravě. Bývalá světová jednička Azarenková porazila Marii Sakkariovou 6:1, 6:3 a počtyřicáté si na okruhu WTA zahraje o titul. Třetí nasazená Sabalenková zdolala Američanku Jennifer Bradyovou dvakrát 6:4.

Před semifinále čtyřhry dnes z turnaje odstoupily Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Poslední české zástupkyně na kurt nepustila nemoc Krejčíkové. Druhý nasazený pár měl zahájit dnešní semifinálový program J&T Banka Ostrava Open 2020 zápasem s Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou. Do finále tak postoupila bez boje kanadsko-brazilská dvojice.

"Už večer se Bára necítila nejlíp, byla unavená. Vypadá to, že na ni něco dolehlo, a po konzultaci jsme se rozhodly, že je lepší nenastoupit, než se tam protrápit," uvedla Siniaková ve videokonferenci s médii. "Je to smůla, že se to takhle sešlo, obzvlášť doma, ale zdraví je nejdůležitější," doplnila.

Siniaková s Krejčíkovou letos získaly titul v lednu v Šen-čenu a pak čtyřikrát skončily v semifinále, včetně grandslamových turnajů Australian Open a Roland Garros. "Doufám, že pro nás finále zakletý není," poznamenala Siniaková. Teoreticky by ještě měly s Krejčíkovou v listopadu obhajovat triumf v Linci.

Čtvrtá nasazená Azarenková měla v prvním vzájemném duelu se Sakkariovou po úvodním vyrovnaném gamu jasně navrch. Rychle se ujala vedení 5:0 a první set získala za 33 minut. Ve stejném rytmu pokračovala i druhá sada, v níž Běloruska opět rychle vedla 4:0. Pak ale řecká tenistka uhrála tři gamy v řadě a dlouho bojovala při podání soupeřky o vyrovnání, nakonec ale Azarenková odolala a vzápětí po dalším brejku zápas ukončila.

Světová dvanáctka Sabalenková byla proti Bradyové favoritkou a začátek jí na rozdíl od obou předchozích zápasů vyšel: po dvou brejcích vedla 5:1. Až pak pustila Američanku do hry a dovolila jí snížit, přesto první set s jistotou získala a druhý začala dalším brejkem. Ten jí nakonec vynesl postup.

Dvaadvacetiletá Běloruska bude hrát o sedmý titul, letos už triumfovala v Dauhá po finálové výhře nad Petrou Kvitovou. Se svou o devět let starší krajankou má bilanci 1:1, letos Azarenkové na US Open hladce podlehla.

Na závěr programu se v druhém semifinále čtyřhry střetnou turnajové jedničky Elise Mertensová, Sabalenková a čtyřky Kirsten Flipkensová, Demi Schuursová.

Turnaj žen J&T Banka Ostrava Open

(tvrdý povrch, dotace 528.500 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sabalenková (3-Běl.) - Bradyová (USA) 6:4, 6:4, Azarenková (4-Běl.) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Dabrowská, Stefaniová (Kan./Braz.) - Krejčíková, Siniaková (2-ČR) bez boje.