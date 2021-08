V osmifinále turnaje v Cincinnati jsou čtyři české tenistky

Cincinnati (USA) - Do osmifinále turnaje v Cincinnati postoupily čtyři české tenistky. Barbora Krejčíková porazila v druhém kole Ukrajinku Dajanu Jastremskou 6:1, 7:6 a Karolína Plíšková zdolala Julii Putincevovou z Kazachstánu 6:3, 6:2. Petra Kvitová přehrála 6:2, 6:4 Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska, Muchová si poradila 6:4 a 6:2 se sedmou nasazenou Biancou Andreescuovou z Kanady.

Kvitová do zápasu vstoupila skvěle, první set získala za 36 minut a ve druhém se ujala vedení 4:1. Pak se Kuděrmětovová zvedla a srovnala, větší drama ale dvojnásobná wimbledonská vítězka nedovolila.

Čtyřiadvacetiletá Muchová sice jako první ztratila servis, ale poté za stavu 3:4 v dlouhém gamu udržela podání a vzápětí získala rozhodující brejk první sady. Ve druhé už měla nad předloňskou vítězkou US Open navrch a nerozhodila ji ani ztráta podání, po níž Andreescuová snížila na 2:4.

Letošní vítězku Roland Garros Krejčíkovou čeká v dalším zápase souboj s jinou grandslamovou šampionkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, které v jediném dosavadním vzájemném utkání podlehla v březnu ve finále v Dubaji.

Plíšková opět narazí na Američanku Jessicu Pegulaovou, s kterou letos hrála už čtyřikrát a ani jednou neuspěla. Domácí tenistka prošla do osmifinále bez boje, neboť Rumunka Simona Halepová k zápasu s ní nenastoupila. Bývalou světovou jedničku, která se vrátila na okruh WTA po tříměsíční zdravotní pauze, vyřadilo ze hry svalové zranění.

Halepová se zranil v úterním utkání prvního kola s Polkou Magdou Linetteovou. "Ucítila jsem v pravém přitahovači ostrou bolest, zavolala jsem si fyzio a s pevným tejpem jsem dokázala pokračovat a vyhrát," uvedla. Do dalšího zápasu už ji ale zranění nepustilo. "Vyšetření bohužel odhalilo, že mám v pravém přitahovači malou trhlinu, takže by bylo příliš riskantní hrát," doplnila Halepová. Bude se snažit zotavit do grandslamového US Open, které začne 30. srpna.

Další soupeřkou Kvitové bude Tunisanka Ons Džabúrová, která vyřadila šestou nasazenou Polku Igu Šwiatekovou po výhře dvakrát 6:3. Muchová bude hrát s olympijskou vítězkou Švýcarkou Belindou Bencicovou, která v prvním kole porazila stejně jako v souboji o zlato v Tokiu Markétu Vondroušovou.

S turnajem se už rozloučila nasazená trojka Aryna Sabalenková, která vypadla se Španělkou Paulou Badosaovou. Favorizovaná Běloruska vyhrála první set 7:5 a po ztracené druhé sadě, kterou prohrála 2:6, měla v rozhodujícím setu výhodu brejku. Badosaová ale skóre vyrovnala a zvítězila v tie-breku 7:4. Byl to její druhý velký obrat v Cincinnati, v prvním kole proti Petře Martičové z Chorvatska odvrátila pět mečbolů.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

(tvrdý povrch, muži dotace 5,404.435 dolarů / ženy 2,114.989):

Muži :

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - McDonald (USA) 6:2, 6:2, Tsitsipas (2-Řec.) - Korda (USA) 7:6 (7:5), 6:3, A. Zverev (3-Něm.) - Harris (JAR) 7:6 (7:3), 6:2, Rubljov (4-Rus.) - Čilič (Chorv.) 5:7, 6:3, 6:1, Carreňo (7-Šp.) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:2, Ruud (8-Nor.) - Opelka (USA) 6:7 (5:7), 6:0, 7:6 (7:4), Hurkacz (9-Pol.) - A. Murray (Brit.) 7:6 (7:4), 6:3, Sonego (It.) - Paul (USA) 7:6 (11:9), 6:2, Schwartzman (10-Arg.) - Tiafoe (USA) 6:1, 4:6, 6:4, Isner (USA) - Sinner (11-It.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:4, Auger-Aliassme (12-Kan.) - Chačanov (Rus.) 6:7 (5:7), Monfils (Fr.) - De Minaur (14-Austr.) 6:3, 7:5, 6:3, 6:4, Dimitrov (Bulh.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 7:5, Pella (Arg.) - Fognini (It.) 6:1, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:2, Krejčíková (9-ČR) - Jastremská (Ukr.) 6:1, 7:6 (7:5), Kvitová (11-ČR) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:2, 6:4, Muchová (ČR) - Andreescuová (7-Kan.) 6:4, 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 7:6 (7:3), Ósakaová (2-Jap.) - Gauffová (USA) 4:6, 6:3, 6:4, Badosaová (Šp.) - Sabalenková (3-Běl.) 5:7, 6:2, 7:6 (7:4), Kerberová (Něm.) - Svitolinová (4-Ukr.) 7:5, 2:6, 6:4, Džabúrová (Tun.) - Šwiateková (6-Pol.) 6:3, 6:3, Muguruzaová (8-Šp.) - Garciaová (Fr.) 6:4, Pegulaová (USA) - Halepová (12-Rum.) bez boje, 6:3, Ostapenková (Lot.) - Bradyová (13-USA) 6:7 (2:7), 5:4 skreč, Azarenková (14-Běl.) - Riskeová (USA) 6:2, 7:5, Rybakinová (Kaz.) - Mertensová (15-Belg.) 6:3, 6:2, Teichmannová (Švýc.) - Peraová (USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Kontaveitová, Kasatkinová (Est./Rus.) 6:2, 6:1.