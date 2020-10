V Oslu dnes oznámí nositele Nobelovy cen za mír

Oslo - Ekologická aktivistka Greta Thunbergová, Světová zdravotnická organizace (WHO), prodemokratičtí demonstranti v Hongkongu, organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) a Reportéři bez hranic, hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) či ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj jsou nejčastěji tipováni jako letošní držitelé Nobelovy cen za mír. Jméno laureáta oznámí dnes před polednem Norský Nobelův výbor.

Na Nobelovu cenu za mír, s níž se pojí odměna deset milionů norských korun (asi 25 milionů Kč), je letos nominováno 318 kandidátů, z toho 211 jednotlivců a 107 organizací. Počet nominovaných je čtvrtý nejvyšší v historii této ceny udělované od roku 1901. Dosavadní rekord (376) je z roku 2016. Jména kandidátů výbor zveřejňovat nesmí, navrhovatelé ale často veřejně sdělují, koho doporučili.

Cenu, kterou loni dostal etiopský premiér Abiy Ahmed za ukončení jednoho z nejdelších konfliktů v Africe, má podle sázkařů letos velkou šanci dostat švédská aktivistka Thunbergová a hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), kteří přitáhli pozornost světa k boji za lepší ochranu klimatu. Letos sedmnáctiletá Thunbergová ale byla tipována jako žhavá kandidátka už loni. Pokud by ji letos skutečně dostala, obdržela by ji v témže věku jako pákistánská bojovnice za právo dívek na vzdělání Malala Júsufzaiová, od roku 2014 nejmladší laureátka Nobelovy ceny.

Někteří dávají naděje Světové zdravotnické organizaci za její vůdčí roli v boji proti pandemii covidu-19, která ovšem vypukla naplno až poté, co se 31. ledna uzavřelo podávání nominací. WHO si navíc od některých, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa či českého premiéra Andreje Babiše, vysloužila kritiku kvůli svým krokům v boji proti šíření koronaviru.

Šance na prestižní ocenění mají letos také bojovnice za lidská práva a proti násilí Libyjka Hádžar Šarífová, Somálka Ilwad Elmanová či Súdánka Alá Saláhová. Někteří tipují čínského obhájce menšinových Ujgurů Ilhama Tohtiho nebo ruského opozičního lídra a bojovníka proti korupci Navalného, který byl před dvěma týdny propuštěn z nemocnice po otravě, z níž viní ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nominovaný na Nobelovu cenu za mír je letos i "hongkongský lid", vězněná saúdskoarabská aktivistka Ludžajn Haslúlová a členka afghánského týmu pro mírová jednání s Tálibánem Favzía Kúfiová, která letos přežila pokus o atentát. Za práci pro běžence má šanci Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) či papež František a za osvětu žít v souladu s přírodou může cenu dostat 94letý britský přírodovědec sir David Attenborough.