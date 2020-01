V Orlických horách odstartoval závod Šediváčkův long

Deštné v O.h. (Rychnovsko) - Pod sjezdovkami v Deštném v Orlických horách dnes v podvečer odstartoval extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Čtyřiadvacátého ročníku závodu se účastní více než stovka musherů z deseti evropských zemí a zhruba 700 tažných psů. ČTK to řekl ředitel závodu Pavel Kučera. Podmínky nejsou ideální, pořadatelé by uvítali více sněhu.

"Je to na hraně, ale jezdilo se už i na horším. Do pondělí připadlo na hřebenech několik centimetrů sněhu, tam je to absolutně bez problému. Dole je asi deset centimetrů zledovatělého sněhu. Udělali jsme ale vše potřebné pro zajištění bezpečnosti závodníků a psů, aby to byl regulérní závod," řekl ČTK Kučera.

Do soboty 25. ledna by 15 závodníků mělo pokořit 300 kilometrů dlouhou pětietapovou trať, ostatní 200 kilometrů dlouhou trasu rozdělenou na čtyři etapy. Závod se koná převážně na hřebenech Orlických hor a jeho součástí je také jedno povinné přenocování na sněhu. Závodníci během čtyř dnů nastoupají více než 7000 metrů.

"Dnes startuje závod na 300 kilometrů, a to první etapou v délce 31 kilometrů. Cíl etapy bude v Jedlové," uvedl Kučera.

Ve středu ráno z osady Jedlová, která je částí Deštného, do první ze čtyř etap odstartují i závodníci dvousetkilometrové distance. Organizátoři museli kvůli horším sněhovým podmínkám trať zkrátit, délka trasy bude ale zachována, některé úseky se totiž budou opakovat. "Podmínky nejsou takové, jak bychom si přáli, proto bude trasa měřit jen asi 40 kilometrů. Třísetkilometrová kategorie bude mít tak o jedno kolo navíc, tedy asi 60 kilometrů. Další etapy se budou odvíjet od toho, jak to musherům půjde a jaké budou podmínky. Nikdo nemá na sněhu pořádně natrénováno, se sněhem je to špatné po celé Evropě," řekl Kučera.

Ve středu a ve čtvrtek je start z Jedlové, kde bude v ten samý den také cíl. V pátek závodníci vyrazí opět z Jedlové, ale v noci na sobotu je čeká povinný noční bivak v lokalitě Zámeček-Pádolí. V sobotu by spřežení měla dorazit do cíle v Jedlové.

K lídrům závodu by měl patřit jeden z nejlepších českých musherů Roman Habásko, účastní se i Roman Novotný z Příbramska, který ještě žádný ročník Šediváčkova longu nevynechal.

Šediváčkům long patří k nejobtížnějším závodům psích spřežení v Evropě a je nejdelším podobným závodem v ČR. "Jde především o oslavu lidského a psího souznění, kamarádství a také nádherné, ač drsné přírody zasněžených Orlických hor," dodal Kučera.

Závod je pojmenován po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu. Více informací o Šediváčkově longu, včetně pohybu závodníků na trase, je možné najít na webu.