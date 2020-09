V oranžovém stupni hrozby nákazy covidem je šest okresů

Praha - V druhém oranžovém stupni rizika nákazy novým typem koronaviru jsou po dnešní aktualizaci tzv. semaforu ministerstva zdravotnictví vedle Prahy nově okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. V těchto pěti okresech bude od pondělí 14. září podobně jako nyní v hlavním městě omezena otevírací doba stravovacích zařízení. Restaurace a bary budou muset mít každý den zavřeno mezi půlnocí a 06:00.

Do zeleného stupně pohotovosti, který značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, se nově posunuly regiony napříč republikou s výjimkou slezských. Místo dosavadních deseti je takových oblastí 40. "Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Rekordní počty odhalených pozitivních případů z posledních dnů podle ministerstva zdravotnictví korespondují s velkým objemem prováděných testů. "Nárůst počtu pozitivně diagnostikovaných osob se týká většiny okresů, nejde již o omezený počet jasně popsaných klastrů nebo ohnisek nákazy," uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Ve většině okresů jsou ale podle něj záchyty sporadické.

Zeleně jsou nově zbarvené okresy Benešov, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Strakonice, Tábor, Plzeň-město, Plzeň-jih, Rokycany, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Litoměřice, Louny, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, činí aktuálně 1,35. "Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální," dodal Dušek. Za pozitivní označuje i to, že plošně nejsou zasaženy zranitelné skupiny obyvatel. Lidé přes 65 let tvoří asi deset procent záchytů, v případě lidí přes 75 let je to méně než pět procent. Většina nově diagnostikovaných pacientů nemá příznaky nebo má lehký průběh nemoci.

Praha, která byla v posledním týdnu jediným oranžovým regionem na mapě, zůstává podle ministerstva nejvýznamnějším lokálním ohniskem. Tamní pozitivní testy tvoří zhruba čtvrtinu z celé ČR. Z větší části se týkají mladší a střední generace. V případech, kde se podařilo objasnit zdroj nákazy, je nejčastější přenos viru v rodině, na pracovišti, na společenských akcích či ve sportovních klubech. V hlavním městě podle hygieniků nevznikají výraznější ohniska.

Za nejrizikovější označuje ministerstvo hromadné akce a společenské soukromé akce. "Apeluji proto na všechny občany, aby zvážili jejich návštěvu a dodržovali základní hygienická pravidla," řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle resortu mají kapacity nemocnic velkou rezervu a dostačují pro aktuální vývoj nákazy.