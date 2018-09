Praha - Několik současných i dřívějších členů vedení Národního divadla se sešlo při přípravách na nové uvedení Smetanovy opery Libuše. Inscenačně nejnáročnější operu slavného skladatele sám její autor určil k provádění při slavnostních příležitostech týkajících se života české společnosti. První česká scéna ji nově nastudovala u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu. Její podobu ND představilo na tiskové konferenci, premiéra bude 14. a 16. září.

Národní divadlo má tuto slavnostní operu na stálém repertoáru od svého založení. Nyní s ní přichází po 23 letech, poslední inscenace z roku 1995 byla spojena především s osobností Evy Urbanové. Režisérem té nové je současný ředitel ND Jan Burian, scénu připravil jeden z jeho předchůdců, scénograf Daniel Dvořák a jako režijního a pohybového spolupracovníka ND přizvalo bývalého šéfa Baletu ND Petra Zusku. Roli Přemysla bude alternovat člen vídeňské Státní opery a stálý host newyorské Metropolitní opery Adam Plachetka. Ve které z premiér vystoupí, dnes nezaznělo.

Libuše bývá mimo jiné označována jako "scénický rituál smíru a očisty". Smetana záměrně hledá cestu k včasnému smírnému řešení všech sporů, které se v ději objevují. Podle Buriana dodnes z jejího obsahu platí to, jak se snaží zobrazit "speciálně pro českou společnost důležitou hodnotu, jíž je svornost". "Téma je obsaženo nejen v příběhu, ale i v hudbě, divadelní formě ... svornost jako jedna z nejdůležitějších podmínek pro zachování české společnosti. Přestože se od dob národního obrození hodně změnilo, nezměnilo se to, že jsme sice krásný, ale přeci jen desetimilionový stát uprostřed Evropy a že jeden z nejdůležitějších svorníků, které nás musí držet, je schopnost vést dialog a dospět ke společnému postoji ke světu a smyslu našeho společného bytí. To myslím, že je v opeře obsaženo," řekl.

"Libuše v roce 2018 po 100 letech od založení československého státu přichází tak trochu symbolicky," řekl Zuska. "Ani ne 30 let po revoluci začínáme být svědky něčeho, co se ve společnosti začíná dít a co já sám nepovažuji za dobré. Zdá se, že se vracíme do let dávno minulých a že se některé pořádky vracejí zpátky, v současné době stát a lidé v této zemi jsou velice nesvorní. Z Libuše si nemůžeme vzít příklad - to je legenda. Ale myslím, že stojí za to zauvažovat nad tím, v čem žijeme tady, a skrz mýtus nahlédnout dnešní situaci každý sám v sobě," uvedl.

V hlavních rolích se představí domácí sólistka Dana Burešová a hostující Iveta Jiříková. Podle hudebního ředitele Opery Národního divadla a autora hudebního nastudování opery Jaroslava Kyzlinka Libuši každá z nich ztvárňuje osobitým způsobem. V postavě Přemysla se budou střídat barytonisté Adam Plachetka a Svatopluk Sem.