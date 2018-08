Opava - Čtyři pacienty nakažené vzácnou a životu nebezpečnou liščí tasemnicí má momentálně ve své péči infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Parazit se do lidského těla může dostat například při konzumaci lesního ovoce. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice. V celé republice je zhruba 30 pacientů s tímto onemocněním. Prevencí je podle lékařů tepelná úprava sesbíraného ovoce, která tasemnici spolehlivě zahubí.

Nebezpečného parazita měla také pětatřicetiletá Vendula Černá z Opavy. Matka dvou malých dětí kvůli onemocnění musela podstoupit transplantaci jater a zřejmě doživotně bude muset brát protiparazitární léky. Žena si až do loňských Vánoc myslela, že je zdravý člověk. Během svátků si ale v břiše nahmatala větší bouli. Zamířila proto k obvodní lékařce a následovala série vyšetření. Lékaři se původně domnívali, že by mohlo jít o nádor v játrech. Tasemnice se tak totiž chová.

"Přestože jde o infekční nemoc, chová se jako nádor, je nebezpečná jako nádor a od nádoru se zpočátku kromě sérologie nedá odlišit. V drtivé většině je lokalizovaná v játrech, ale mohou být postiženy plíce, mozek a řada dalších orgánů," řekl primář Infekčního oddělení Petr Kümpel.

Podle něj se na onemocnění většinou přijde až v pozdním stádiu, protože parazit v těle může růst pět až 15 let, než vůbec pacient začne pociťovat nějaké problémy. "Nemocná liška kvanta vajíček tasemnice vyloučí ve stolici, která zaschne. Vítr následně vajíčka roznese po okolí a tam čekají na nové hostitele," uvedl k možnému způsobu přenosu Kümpel. Do těla člověka se pak parazit dostane například po pozření neomytého a tepelně nezpracovaného ovoce. V lidském těle se nepatrné vajíčko liščí tasemnice, která v dospělosti měří pouze mezi jedním až čtyřmi milimetry, dostane krví do jater. V nich začne vytvářet malou dutinku, jež se postupně zvětšuje. Nemoc vypadá při ultrazvukovém vyšetření v počátku pouze jako malé cysty, které v játrech mohou být od narození.

Při léčbě je nutné chirurgicky odstranit všechny parazitární hmoty, v některých případech je ale poškození orgánu tak velké, že pacient musí na transplantaci. Pak trvale užívá léky. Za deset let přijde léčba na zhruba 700.000 korun. Hradí ji pojišťovna, ale léky se do Česka dovážejí ze zahraničí. "Preparát bohužel u nás zatím registrovaný není, tak jako většina antiparazitárních léků, a tento preparát musíme dovážet na mimořádný dovoz. Dostupný v České republice je, ale znamená to také větší obstrukce, než se k němu dostaneme," uvedl Kümpel.

Černá transplantaci podstoupila letos v květnu, tedy asi před deseti týdny. Už se jí na poloviční úvazek podařilo vrátit do práce a nyní se cítí dobře. Přiznala, že lesní ovoce už ale ona ani její blízcí v lese nesbírají.