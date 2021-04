V opatření už po zrušení soudem nebude omezení počtu účastníků demonstrací

Praha - Vláda dnes dopoledne během patnáctiminutového on-line zasedání schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb kvůli epidemii covidu-19. Reagovala tak na čtvrteční zrušení opatření Nejvyšším správním soudem (NSS). Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). V oblasti maloobchodu a služeb se v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou.

Nové opatření bude účinné od pondělí. Po výtkách soudu neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100. "Ti mohou být v libovolném počtu, ale můžeme stanovit podmínky, což jsme doplnili," řekl novinářům Arenberger. Opatření tak nadále požaduje, aby se účastníci shromáždění rozdělili na skupiny po 20, které od sebe dodržují dvoumetrové rozestupy.

Arenberger už ve čtvrtek rovněž avizoval, že resort vynechá pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách. Zásahy do liturgických forem náboženských projevů soud totiž odmítl. Nová verze opatření obecně uvádí, že koná-li se jakékoliv shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, účastníci musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Před vstupem se vyžaduje dezinfekce rukou.

Podle soudu hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím, ale až s následným souhlasem vlády. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo. Podle Arenbergera tak vláda učinila, protože se v Děčíně objevila brazilská mutace covidu-19.

Soud zkritizoval také některá dílčí ustanovení opatření. Například uvedl, že omezování počtu lidí na akcích se nesmí týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců. Ministerstvo podle Arenbergera souhlasí s úzkou definicí pojmu hromadné akce, příslušné ustanovení by se nemělo vztahovat třeba na rodinné návštěvy. "Nepředpokládali jsme, že by to mohlo dopadat na věci, jako je návštěva rodičů nebo sourozenců. To se nepovažuje za organizované akce," řekl.