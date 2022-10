V opakované aukci se areál hřebčína v Mimoni prodal za vyvolávací cenu 17 mil.Kč

Mimoň (Českolipsko ) - Areál hřebčína v Mimoni na Českolipsku by měl změnit majitele, v opakované dražbě ho dnes kupec vydražil za vyvolávací cenu 17 milionů korun. Zatímco v minulé aukci na konci července se do dražby přihlásilo sedm zájemců, tentokrát byl jenom jeden. Kupec má teď 30 dnů na to, aby cenu doplatil, řekl na dotaz ČTK Josef Dvořák ze společnosti Eurodražby.cz, která aukci pro insolvenčního správce zkrachovalé společnosti MAESTOSO Luna zajišťovala.

Mimoňský hřebčín se poprvé dražil 28. července, kdy se cena v licitaci zvýšila z vyvolávací ceny 11,35 milionu korun více než dvojnásobně na 25,5 milionu. Kupec ale v třicetidenní lhůtě nezaplatil, čímž dražbu zmařil.

Hřebčín v Mimoni proslavil úspěšný chov dostihových koní. Od založení v roce 1965 se zaměřoval na chov anglických plnokrevníků a jejich přípravu pro dostihy. Nejvíce se proslavil v 80. letech. Vzešli odtud Taran a Trocadero, vítězové prestižního Československého derby, a další úspěšní koně. První dostih se na mimoňském závodišti běžel v roce 1965. Plnokrevníky teď ale nahradili tažní koně, ovce a slepice.

Areál hřebčína o rozloze zhruba 29 hektarů leží na jihozápadním okraji Mimoně. Kromě stájí k němu patří závodiště, tréninkové zázemí i rozsáhlé výběhy a pastviny. Většina nemovitostí vznikla počátkem 80. let v době největších úspěchů hřebčína. Areál je ve špatném stavu, část boxů pro koně je sice po rekonstrukci, další objekty ale potřebují zásadní modernizaci, případně je bude podle znalce nutné zbourat. Když se areál dražil před osmi lety, znalec tehdy jeho hodnotu odhadl na 8,5 milionu korun, teď se odhadovaná cena zvýšila na 22,7 milionu korun.

Vlastníkem areálu byla společnost MAESTOSO Luna, od loňského jara je v konkurzu. Podle insolvenčního rejstříku přihlásili věřitelé v insolvenčním řízení pohledávky za více než 34,6 milionu korun. Největšími věřiteli jsou Česká spořitelna a Českomoravská záruční a rozvojová banka, kterým firma dluží 24,63 milionu korun. Tyto pohledávky jsou zajištěné majetkem, velká část výtěžku aukce by tak měla jít právě na uspokojení těchto věřitelů.