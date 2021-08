V olympijském závodě moderních pětibojařů se představí i Vlach s Kufem

Tokio - Dva čeští moderní pětibojaři budou od čtvrtka bojovat v olympijském závodě v Tokiu. Zatímco Jan Kuf startoval už před pěti lety v Riu de Janeiro, pro Martina Vlacha to bude premiéra pod pěti kruhy. České pětibojařky na olympiádě po 21 letech chybí. Češi měli během roku zdravotní problémy - Vlach po pádu z koně musel na operaci s ramenem, Kufa zase trápilo koleno. Zdravotně jsou už ale oba v pořádku.

"Pokud se mi to podaří, mohl by z toho být velmi pěkný výsledek. Pětiboj je sport s tolika proměnnými, že stanovit cíle je opravdu velmi obtížné. Nechci někde udělat zásadní chybu, která by mě stála hodně bodů a ve výsledku nějaké umístění," řekl čtyřiadvacetiletý Vlach, jenž si účast na hrách zajistil bronzem na předloňském mistrovství Evropy.

"Chci podat co nejlepší výkon a být lepší než posledně. Což se snad povede, když jsem byl minule poslední," řekl třicetiletý Kuf, který v Riu nedokončil parkur a obsadil 36. příčku. Postup do Tokia ze světového žebříčku stvrdil 13. místem na červnovém MS v Káhiře.

Tam zvítězil nestárnoucí Maďar Ádám Marosi, jenž v 36 letech vybojoval druhé zlato. K spolufavoritům tokijského závodu budou patřit i stříbrný Rus Alexandr Lifanov a bronzový Egypťan Ahmad Aldžandji či dvojnásobný mistr světa Francouz Valentin Belaud. Soutěž mužů startuje čtvrtečním základním kolem šermu, hlavní závod je na programu o dva dny později.

Také mezi ženami budou na startu všechny medailistky z MS, kde zvítězila Běloruska Anastasija Prokopenková před Francouzkou Élodie Clouvelovou a Maďarkou Michelle Gulyásovou. Medailové ambice má i Litevka Laura Asadauskaiteová, šampionka z OH v Londýně, kde slavil historické zlato David Svoboda. Ženy budou o cenné kovy bojovat v pátek.