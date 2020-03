V Olympii bude bez diváků zažehnut olympijský oheň

Olympie (Řecko) - V řecké Olympii dnes bude slavnostně zapálen oheň pro olympijské hry v Tokiu. Kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem se tradiční ceremoniál uskuteční z rozhodnutí Řeckého olympijského výboru bez diváků. Kvůli situaci v oblasti se uvažovalo i o přeložení slavnostního aktu na květen, přání starosty starověké Olympie ale Mezinárodní olympijský výbor MOV nevyslyšel.

Slavnostního zažehnutí ohně se mělo původně zúčastnit i 700 hostů, kvůli zdravotním nařízením se počet postupně zredukoval sotva na stovku, z nichž většinu budou tvořit členové MOV. Bez přítomnosti diváků se akt uskuteční poprvé po 36 letech od her v Los Angeles.

Po řeckém území má olympijský oheň putovat týden a 19. března ho převezmou organizátoři her. V Japonsku by měla tradiční pouť začít o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července zavítat do všech 47 prefektur.