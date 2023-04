V Olšovci na Přerovsku zemřeli v sobotu večer násilnou smrtí čtyři lidé

Přerov - Čtyři lidé zemřeli v sobotu večer násilnou smrtí v Olšovci na Přerovsku. Jde zřejmě o tři vraždy a sebevraždu. Mezi mrtvými je i muž podezřelý z tohoto násilného činu. Okolnosti tragédie vyšetřují kriminalisté. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Tragická událost se odehrála v sobotu pozdě večer v Boňkově, což je místní část obce Olšovec nedaleko Hranic na Přerovsku. "Vyžádala si čtyři lidské životy, včetně života podezřelého muže. Okolnosti, stejně jako motiv činu, jsou předmětem dalšího šetření," uvedla Vaňharová. Policie další podrobnosti k případu zveřejní v pondělí na tiskové konferenci.

Starosta Olšovce Antonín Folter dnes ČTK řekl, že sobotní násilnou smrt čtyř lidí nebude komentovat. "Jsme malá obec a je to pro nás všechny obrovská tragédie. Byl jsem tam celou noc, co to policie vyšetřovala. Opravdu to nebudu komentovat, nezlobte se," uvedl Folter.

Ráno v malé obci nedaleko Hranic na Přerovsku vládl klid a nic nenasvědčovalo tomu, že v sobotu večer násilnou smrtí vyhasly čtyři lidské životy, zjistil na místě zpravodaj ČTK. Sobotní tragickou událost v 10:00 připomnělo stručné smuteční hlášení obecního rozhlasu, ze kterého vyplývá, že při ní zemřel 77letý obyvatel obce. Další tři mrtví podle informací ČTK nepocházeli z Olšovce.

Na dveřích rodinného domu v Boňkově, ve kterém se sobotní tragédie odehrála, byly ještě dnes dopoledne nalepené policejní pásky. Na zápraží domu někdo zapálil svíčku. Boňkov má zhruba tři desítky obyvatel. Místní dnes nechtěli o události příliš hovořit. Z informací od nich vyplývá, že v sobotu se v domě zřejmě stala rodinná tragédie.

V Olomouckém kraji jde o druhý případ vraždy v letošním roce. Loni policisté v regionu evidovali 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jedna ve stadiu přípravy. Jedna z loňských vražd měla tři oběti, šlo o případ v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Obžalovaný muž se za ni již zodpovídá před soudem. Krajský soud v Brně mu nedávno uložil doživotní trest. Tehdy devětadvacetiletý muž zavraždil bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Ve čtyřech loňských případech šlo o vraždy mezi členy rodiny. Ve zbylých skutcích pak šlo o osoby, které se vzájemně znaly, nebyly však v příbuzenském vztahu.