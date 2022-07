V Olšanech na Prostějovsku výbuch zbořil dům, tři zranění

Olšany u Prostějova (Prostějovsko) - V Olšanech na Prostějovsku dnes výbuch zbořil řadový dům a dva okolní domy poškodil. Dvě desítky domů v okolí mají rozbitá skla oken. Podle dosavadních informací policie a záchranářů exploze zranila tři lidi. Jde o obyvatelku sousedního domu a řidiče a spolujezdce z projíždějícího auta. Kriminalisté výbuch vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, příčina exploze zatím není jasná. Policie zatím nemůže potvrdit ani vyvrátit, že se v objektu někdo nacházel, řekla ČTK policejní mluvčí Miluše Zajícová. Na místě zasahuje pět desítek hasičů, k dispozici mají i sací bagr.

Výbuch nastal kolem 11:00. "Šlo o jednopodlažní dům v husté zástavbě, který byl po výbuchu zcela zničen. Poškozeny jsou také další dva objekty v těsném sousedství, tam je bude muset prohlédnou statik. Poškozeny jsou další zhruba dvě desítky budov v sousedství, mají vybitá okna. Po odpojení přívodu plynu začali hasiči prohledávat sutiny domu," uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V současné chvíli zasahuje na místě 50 hasičů z osmi jednotek. "Máme k dispozici usar tým a z našeho záchranného útvaru z Hlučína přijel sací bagr, který se dá využít na efektivní odklízení sutin," doplnila mluvčí.

Hasiči po příjezdu na místo evakuovali podle Balážové deset lidí, další dva zachránili. "Aktuálně probíhá průzkum v okolí a zjišťujeme stav nejbližších budov. Připravujeme stabilizaci sousedních domů, aby nedošlo k dalšímu zřícení," dodala mluvčí. Uvedla, že na místě jsou také kynologové. Po prohlídce budov statikem se budou moci postupně lidé vrátit do svých domovů, dodala mluvčí hasičů.

Podle policejní mluvčí na místě zasahuje kriminální služba, policejní technik a kvůli zadokumentování situace byl vyžádán policejní dron. Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, příčina výbuchu není jasná. Podle Zajícové byli zraněni tři lidé. "Ošetřen byl muž středního věku, který projížděl kolem osobním autem a zasáhla ho tlaková vlna, utrpěl zhmožděniny ramene a oděrky. Kvůli okolnostem poranění byl převezen na urgentní příjem," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková.

Starosta Olšan Milan Elfmark ČTK řekl, že nešlo o dům v rekonstrukci. O tom, zda v něm v době výbuchu někdo byl, nechtěl spekulovat. Kvůli vyšetřování neštěstí uzavřeli policisté sjezd z dálnice a také ulici z druhé strany.

Výbuch domu vyšetřovali policisté na Prostějovsku také v září 2018, kdy vybuchl dům ve 12 kilometrů vzdálených Mostkovicích. Za detonací, která tehdy poškodila šest desítek budov v okolí, byla zřejmě neodborná manipulace majitele domu s takzvanými složkami pro výrobu zábavní pyrotechniky, zjistila policie. Kriminalisté případ nakonec odložili, muž při výbuchu zemřel.

Hasiči stále prohledávají sutiny v Olšanech, na místě budou do večera

Hasiči počítají s tím, že budou prohledávat sutiny domu po výbuchu v Olšanech u Prostějova až do večera. Zda v domě při detonaci někdo byl, zatím stále není potvrzeno ani vyloučeno. Po případných obětech pátrají kynologové, na místě zasahuje také USAR tým pro vyhledávání a záchranu v sutinách, řekla na místě ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Hasiči také stabilizují domy v těsném sousedství, které výbuch rovněž poničil.

"Na místě aktuálně pracuje sací bagr, který nám pomůže s odklízením největších sutin, samozřejmě pracujeme i ručně. Máme tam naše hasiče, dobrovolné hasiče a také USAR tým, který pracuje na stabilizaci domu v sousedství. Ten byl v rekonstrukci. U toho zříceného domu je velké množství sutin, velice těžko se s tím pracuje, jsou tam různé trámy a ocelové části, musí se proto pracovat obezřetně, aby to nebylo nebezpečné pro záchranáře. Postupně vše procházejí také kynologové se psy," uvedla mluvčí hasičů.

Zřícený dům byl patrový, na místě tak zůstalo obrovské množství sutin. I proto hasiči předpokládají, že budou na místě pracovat ještě delší dobu. "Bude to trvat, i když sací bagr velmi pomůže, ruční práci nic nenahradí. Pracovat tak budou minimálně do večera. Jakmile se setmí, velitel zásahu rozhodne, že buď se práce na nějakou dobu přeruší nebo se bude pracovat za osvětlení. Máme zde zřízen také štáb velitele zásahu," doplnila Balážová.

Podle obyvatel ze sousedství dům obýval asi šedesátiletý muž, zda v té chvíli byl na místě, však stále není jasné. "Spolupracujeme s policií, my máme na starosti pátrání a odklízení tak, abychom se eventuálně dostali do přízemí a mohli vyloučit, nebo potvrdit přítomnost osob. Stále však pátráme, do doby, než to vyloučíme, až budou odklizeny sutiny nebo dokud nenalezneme případně tělo," řekla mluvčí hasičů.

Sousedé jsou přesvědčeni o tom, že šlo o výbuch plynu. Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, příčina výbuchu není podle nich jasná. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové byli zraněni tři lidé - sousedka z protějšího domu a dva lidé v projíždějícím autě. "Ošetřen byl muž středního věku, který projížděl kolem osobním autem a zasáhla ho tlaková vlna, utrpěl zhmožděniny ramene a oděrky. Kvůli okolnostem poranění byl převezen na urgentní příjem," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková.

Byla to strašná rána, myslel jsem, že přišla válka, řekl senior z Olšan

Ohlušující rána, po které se sesunul jeden z domů v bytové zástavbě, zastavila dnes před polednem dosud poklidný život v Olšanech u Prostějova. Devětaosmdesátiletý Alois Růžička z nedalekého sousedství si v té chvíli myslel, že přišla válka. Kávu, kterou v té chvíli pil, vylil na sebe, jak se lekl. Jeho dům je po detonaci bez újmy, řadě dalších ve stejné ulici se však tlakovou vlnou vysypalo sklo z oken. Manévry sledují zdejší obyvatelé ještě několik hodin po výbuchu, hasiči stále prohledávají sutiny.

"Bylo to strašná rána, ohlušující. To byla taková rána, že to zatřepalo s baráky. Bylo kolem 11:00, zrovna jsem pil kafe, v té chvíli jsem ho na sebe i vylil. Hrozně jsem se v té chvíli lekl. Vybavila se mi Ukrajina," řekl ČTK Růžička.

Vzápětí jej však napadlo, že v domě nedalekého souseda bouchl plyn, a s ostatními sousedy z ulice je o tom stále pevně přesvědčen. "Vylezl jsem ven a už to tady lítalo, na ulici už byli lidé. Hned po té ráně byli tady olšanští hasiči, kteří mají stálou pohotovost kvůli dálnici. Poté megafony volali, ať lidé v sousedství opustí okamžitě baráky, nevěděli, kde je hlavní uzávěr plynu. Byl to na beton plyn," doplnil senior. V domě, který se po výbuchu sesunul k zemi, bydlel podle něj muž středního věku. "Někdo zas říká, že tam nebydlel, takže to není jasné," doplnil muž.

Sousedé litují i rodinu, která má dům v těsném sousedství s objektem, který vybouchl. Neštěstí se totiž stalo v řadové zástavbě, sousední dům je po výbuchu z poloviny zničen, výbuch citelně poškodil i dům z druhé strany. "Je to mladá rodina, dům opravovali a chtěli se sem nastěhovat. Šli uličkou a plakali," podotkl Růžička.

Událost zcela převrátila život v obci, nejbližší sousedé i odpoledne sledovali dění ze židlí před svými domy, k místu neštěstí přicházeli lidé z celé obce. Ulici obsadili policisté, hasiči, těžká technika. Místo, kde k výbuchu došlo, je z obou stran ohrazené policejní páskou. Nedostanou se tam zatím ani místní. Lidem zatím nejde v domech elektřina. "Je to strašné neštěstí. Čert vem vypnuté mražáky, hlavně aby se nikomu nic nestalo," řekla ČTK jedna z obyvatelek Olšan u Prostějova, která k místu přišla se svým psem.

Ulici v obci z obou stran zatarasili policisté, uzavřeli i sjezd z dálnice, který směřuje na tuto hlavní silnici. "V Olšanech žiju od narození. Takové manévry jsem zažil akorát za války, jinak ne," uzavřel Alois Růžička.