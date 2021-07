V olomoucké kauze Vidkun je vinný Kyselý, Kadlec a Rozbořil, uvedl soud

Olomouc - V korupční kauze Vidkun uznal dnes krajský soud v Olomouci vinnými bývalého olomouckého policejního náměstka Karla Kadlece a vlivného podnikatele Ivana Kyselého, obžalováni byli z korupčního jednání. Šlo o hlavní aktéry případu, kteří si sdělovali podle obžaloby informace z trestních spisů a využívali je k posílení svého vlivu. Vinný je podle soudu i bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), který podle soudu získával v jedné z kauz informace z trestního řízení.

U tehdejšího šéfa hospodářské kriminálky Radka Petrůje soud vinu nevyslovil, pravděpodobné je tak zproštěn obžaloby. Tresty u třech obžalovaných dosud nejsou zveřejněné, soud stále vynáší rozsudek a popisuje postupně všech devět trestních kauz, ze kterých byly podle rozsudku informace vynášeny.

Bývalý hejtman Rozbořil je obžalován z podplácení, na Petrůje a Kadlece podal státní zástupce obžalobu ze zneužití pravomocí. Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, je navíc obžalován i z přijetí úplatku. Za zneužití pravomocí je sazba tři až deset let, za přijetí úplatku pět až 12 let a za podplácení jeden rok až šest let.

Případ odkrývá zřejmě korupční vztahy mezi podnikateli, policisty a veřejnými činiteli. Kadlec podle usnesení o zahájení stíhání podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce nebo kauzu Tesco SW, jež měly zůstat utajeny. Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se tím, že šlo o operativní činnost, kdy naopak získával informace. Jeho tvrzení odmítl krajský soud, když rozhodoval o Kadlecově žalobě proti propuštění z policie.

Kauza byla postavena důkazně především na odposleších. Zachycují schůzky hlavních aktérů případu v olomouckých kavárnách a restauracích, ale i z kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a Kadlecovy kanceláře v budově krajského policejního ředitelství. Právě tam podle žalobců obžalovaní diskutovali o věcech z trestních řízení a předávali si informace či pokyny. Dohromady jde o 130 CD s hodinami záznamů. Například jen Kadlec s Kyselým měli od července 2014 do září 2015 nejméně 45 schůzek, na kterých podle žalobců kauzy ale třeba i personální obsazení vysokých policejních funkcí řešili.

Kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji, soud jednání otevřel loni v únoru. Kyselý se jich neúčastnil, omlouval se ze zdravotních důvodů. Nepřišel ani dnes.