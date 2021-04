V Olomouci začalo AFO, láká na něj i virtuální instalace u Muzea umění

Olomouc - V Olomouci dnes začal mezinárodní festival dokumentárních filmů Academia film Olomouc (AFO). Divákům v on-line prostoru nabídne přes sto dokumentárních filmů, rozhovory s osobnostmi z Česka i zahraničí i osm koncertů. V sekci s názvem Představ si fakta se festival propojil s Muzeem umění a jeho letošní největší výstavní akcí trienále současného středoevropského umění Universum. Na přehlídku ode dneška zve i speciální instalace na třicetimetrové ohradě muzea. Festival se již podruhé odehraje ve virtuálním prostoru, řekli dnes novinářům zástupci AFO a muzea.

Program AFO je rozdělen na dvě linie. První je filmová, kde se utkávají ty nejlepší popularizační dokumenty z posledních dvou let. Druhou jsou dramaturgické oblouky nesoutěžních sekcí, kde se AFO prostřednictvím filmů, přednášek, ale i videoher, literatury či výstav snaží představit a pomocí vědy vysvětlit naléhavé společenské fenomény. "Letos se věnujeme tématu vizualizace dat a jejich využití ve vědě i umění, které zastřešuje sekce Představ si fakta," uvedl ředitel AFO Jakub Ráliš.

Na zájemce o tuto část festivalu čekají čtyři dokumentární snímky. Sekce představí i tři videoperformance, které rámuje rozhovor s australským digitálním umělcem Andym Thomasem, autorem Visual Sounds of Amazon. A součástí je také průprava v tvorbě grafů a vizualizací ze surových dat s datovou žurnalistkou Kristinou Zákopčanovou. Sekce částečně vystoupí i do reálného světa, a to prostřednictvím ohrady Muzea umění. Zdobí ji interaktivní instalace na pomezí vědy a umění, kterou vytvořil grafik AFO Matěj Vázal. "Pouhým okem je čitelná pouze polovina vizuálního zážitku. Celý obsah získá zvídavý divák teprve díky rozšířené realitě. Musí si stáhnout do telefonu aplikaci Artivive a potom namíří čočku fotoaparátu na bubliny na zdi," uvedli pořadatelé. Zájemcům se tak zobrazí kurátorský výběr vědeckých projektů a uměleckých děl na téma vizualizace.

Ohrada se zároveň stane mostem pro vstup do nového světa - rozšířená realita totiž slouží mimo jiné pro vizualizaci chystaného Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) a podle pořadatelů se tak promění ve venkovní galerii AFO-SEFO, která bude v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Do letošního ročníku AFO se přihlásilo přes 3000 snímků z celého světa. I s doprovodnými tematickými sekcemi festival nabídne ke stovce dokumentárních filmů zaměřených na vědu. Chybět mezi nimi nebudou například snímky věnující se robotům a umělé inteligenci, ale i příběhy ze světa zvířat či o životě na planetě zachycující témata požárů v Austrálii, tajících ledovců i budoucnosti energetiky. Celý on-line program je dostupnýzdarma ode dneška do 11. května na www.watchandknow.cz. Loni on-line festival navštívilo 12.000 návštěvníků.