V Olomouci vypovídali lidé, jejichž kariéru postihla kauza Vidkun

Olomouc - U olomouckého krajského soudu dnes vypovídali bývalí vysoce postavení policisté, jejichž kariéru postihla kauza Vidkun. Šlo o bývalého náměstka ředitele protikorupční policie Jiřího Jacha a bývalého ředitele GIBS Ivana Bílka. Oba svá místa opustili právě v souvislosti s vypuknutím kauzy Vidkun; jejich jména se stala rovněž předmětem pozornosti vyšetřovatelů. V pondělí bude vypovídat bývalý ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milana Pospíšek, který po vypuknutí kauzy požádal o propuštění ze služebního poměru.

Bývalý náměstek Jach u soudu uvedl, že byl s bývalým krajským policejním náměstkem Karlem Kadlecem, který podle žalobce vynášel informace ze spisů, ve styku. Bylo to ale prý z titulu jeho funkce. Mluvil s ním podle svých slov i o tzv. kauze Tesco SW týkající se podezření na zmanipulovaní zakázky ministerstva pro místní rozvoj na monitorovací systém evropských dotací. Policie nakonec vyšetřování odložila tím, že se žádný trestný čin nestal, případ se však rozsáhle vyšetřoval i kvůli únikům informací.

Kauza je součástí spisu Vidkun; žalobci viní Kadlece, že vyzradil dalšímu z obžalovaných, vlivnému podnikateli Ivanu Kyselému, aktuální stav v této trestní věci. Jach u soudu připustil, že se s Kadlecem o kauze v "obecné rovině" bavil. "Nebylo to nic, co by mohlo něco ovlivnit. Domnívám se, že to bylo kvůli tomu, že šlo o o funkcionáře, na jejichž teritoriu se to dělo. Povídali jsme si i o problému ohledně úniku informací, nemůžu vyloučit, že jsem mu řekl, kdy je v plánu trestní stíhání," uvedl Jach, který po vypuknutí kauzy požádal o přeložení a po půl roce odešel do civilu.

Do Olomouce přijel i bývalý šéf GIBS Ivan Bílek, při své výpovědi popřel, že by Kadlec řešil na inspekci nějaké personální věci, případně se tam snažil někoho dosadit. Vypovídal mimo jiné i k vyšetřování Kadlece, kterého GIBS v roce 2012 prověřovala kvůli jeho úzkým vazbám s vlivným podnikatelem Kyselým. Bílek prý bližší okolnosti neznal a odmítl, že by nabídl vyšetřovateli GIBS za zametení kauzy místo na vedoucí pozici v Brně. "Je to nesmysl," hájil se Bílek.

U soudu zmínil i údajně plánovaný pokus o sesazení policejního prezidenta Tomáše Tuhého, o kterém mluví ve své obhajobě Kadlec tím, že to bylo smyslem operace Vidkun. Bílek o tom prý nic bližšího nevěděl. "Odpovědnost na Tuhém mi nakonec přičetli k dobru a hrozilo, že rozpustí celou inspekci, což mi bylo naznačováno, tak jsem skončil sám," uvedl Bílek.

Kauza Vidkun, ve které jsou obžalováni čtyři lidé, kromě dvou policistů a podnikatele Kyselého také bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), pokračuje ve čtvrtek a v pátek výslechem olomouckých policistů včetně bývalého krajského policejního ředitele Libora Krejčiříka.