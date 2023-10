V Olomouci uniklo do kanalizace 150 litrů kyseliny dusičné

Olomouc - V průmyslovém areálu v Olomouci-Chválkovicích dnes kolem poledne uniklo do kanalizace zhruba 150 litrů koncentrované kyseliny dusičné. V areálu zasahují hasiči, kteří se pomocí pytlů s pískem poskládaných u výpusti snaží zabránit tomu, aby se nebezpečná chemikálie dostala kanalizací do řeky Bystřice. Kyselinu zároveň neutralizují. "Na místě máme tři jednotky hasičů a chemický speciál," řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Koncentrovaná kyselina dusičná se v průmyslovém areálu v okrajové části Olomouce rozlila z převrženého barelu. "Asi 150 litrů chemikálie se dostalo do kanalizačního řadu, který ústí do řeky Bystřice. U výpusti stavíme hráz z pytlů s pískem, abychom zamezili proniknutí chemikálie do řeky," uvedla Balážová. K neutralizaci vylité kyseliny dusičné hasiči používají velké množství vody a sody. "Odebíráme vzorky a měříme ukazatel pH. Postup konzultujeme s orgány ochrany životního prostředí i Povodím Moravy," dodala Balážová.

Kyselina dusičná je nebezpečná oxidující žíravina. Poškozuje pokožku a sliznice, nebezpečné jsou i její výpary.