V Olomouci se otevřela výstava mapující zdejší street art a graffiti

Olomouc - V Olomouci se dnes otevřela výstava mapující zdejší street art a graffiti scénu za posledních 30 let. Nese název Město jako chrám, graffiti jako Písmo svaté a návštěvníci ji mohou zhlédnout až do 27. srpna v prostorách Studia G21 na Dolním náměstí. Podle kurátorky Romany Junkerové retrospektivní výstava nabízí divákovi originály pouličního umění, které se ve městě po tuto dobu nacházely. Jde o první počin zmapovaní graffiti a street artové komunity na území Olomouce, sdělila ČTK kurátorka.

"Název výstavy se může zdát lehce kontroverzní, přesto je nadmíru výstižný. Tím, čím je chrám pro věřícího, je město pro sprejera a umělce. A ačkoliv jsou chrámy střeženy, nevyhnou se občas znesvěcení, podobně jako ulice či domy," uvedla kurátorka výstavy a zároveň organizátorka olomouckého Street Art Festivalu Romana Junkerová. Nejstarší fotografie zachycující tuto éru za posledních 30 let v Olomouci pocházejí podle ní z roku 1994, nejnovější jsou z letošního roku.

Expozice mapuje éru graffiti a street artu posledních 30 let na území Olomoucka, ale zároveň představuje i tvorbu umělců, jako je MuDr.Pudr & Crazy Crime i BFAM crew. Při procházce výstavou narazí návštěvníci například na plastové černé kočky, které se před devíti lety začaly po desítkách vyskytovat na rohu ulic, ale i u podchodů či na střechách domů, výstava připomene i polystyrenové balonky či plakáty George W. Bushe, které byly reakcí na celosvětové dění po 11. září 2001. "Právě zmiňované kočky a balónky byly ve své době populární natolik, že je lidé odlepovali a brali domů," doplnila Junkerová.

Výstava podle kurátorky nemá za cíl ukázat divákovi, co je líbivé a co nikoliv. Nechává nahlédnout do uzavřené subkultury kreativních lidí, kteří veřejný prostor Olomouce obohacovali. "Graffiti a street art je stejně jako forma umění také společenský fenomén a odraz doby, kdy byl internet v plenkách a teenageři si krátili čas po škole hraním s hakisakem a posloucháním hip hopu. Vliv na rozvoj street artu v Olomouci měla i scéna v Praze, Pasta Oner a časopis Pop Life vydávaný v letech 1994 - 2001, jehož originální výtisky je možné na výstavě vidět také," doplnila.

Výstava Město jako chrám, graffiti jako Písmo svaté, je součástí Street Art Festivalu v Olomouci. Přehlídka vznikla v roce 2015, kdy volně navázala na Live Graffiti Show. Za tu dobu mají pořadatelé za sebou desítky velkoplošných maleb či přednášek. Letošní festival je naplánován na 10. až 20. září.