V Olomouci se odemkla točna, zahájena tím byla sezona jízd parních vlaků

Olomouc - Typický hukot parní lokomotivy obklopené oblaky páry se dnes ozýval z železničního muzea u hlavního nádraží v Olomouci. Jízdy speciálního vlaku taženého Rosničkou, který nadšenci obsadili do posledních míst, byly součástí tradičního odemykání točny. To se letos odehrálo dříve, důvodem bylo konání výstavy For Model a především nadcházející plánovaná rekonstrukce točny, která potrvá do července. V Olomouci dnes šlo zároveň o letošní první veřejnou jízdu vlaků s parní lokomotivou v Česku, současně tak byla symbolicky odemčena sezona jízd parních vlaků Českých drah.

Fotogalerie

Parní lokomotiva Rosnička 454.202, poslední typ parní lokomotivy vyrobený na našem území v roce 1956, táhla vlak s nadšenci z olomouckého hlavního nádraží do Olomouce-Řepčína a zpět, během dneška se takto otočí třikrát. "První vlak byl zcela plný, lidé mají obrovský zájem. Během jedné jízdy se sveze až 250 lidí," řekl dnes ČTK manažer ČD Nostalgie Josef Vendolský. Majestátní parní lokomotiva se lidem představila ze všech stran i na samotné točně.

V obklopení dospělých i dětí byl i samotný olomoucký depozitář železničního muzea. Nadšenci zde obdivovali například parní lokomotivu Kocúr 314.303 z roku 1898, rychlíkový motorový vůz M 286.0001 Lórinka z roku 1962 nebo motorový Skokan T 334.090 z roku 1966. "Pro nás fajnšmekry je to obrovský svátek, historie železnic mě zajímá už od malička. Dneska jsem vzal s sebou poprvé i syna, jsem nadšený, že to sdílí také," řekl dnes ČTK Michal Kuba. "Zájem o odemykání točny je každoročně obrovský, letos je to ještě umocněno tím, že jde o první akci v rámci celé republiky," doplnil Vendolský.

Odemykání točny bylo letos zároveň jedinou akci v olomouckém depozitáři muzea v první polovině tohoto roku. Po skončení akce se totiž k točně sjedou stavební stroje a začne očekávaná rekonstrukce za více než deset milionů korun. "V letošním roce jako první fáze celkového zvelebení a úprav areálu olomouckého depozitáře ČD Muzea proběhne pro provoz to nejdůležitější, a sice rekonstrukce točny a kolejových paprsků, bez nichž se provoz neobejde, a které jsou již u konce své životnosti," uvedl Josef Vendolský.

Práce potrvají do července, pokud vše půjde podle plánu, bude provoz depozitáře v nových kolejích obnoven v srpnu. "Aby místní vozidla po celou dobu jenom nečinně nestála zavřená za vraty, protože během stavby bude provoz depa zcela vyloučen, přesunou se některá z nich do jiných lokalit. Místní parní krasavice Rosnička 464.202 z roku 1956 bude například k vidění v okolí České Lípy a Prahy," doplnil Vendolský.

Železniční muzeum v Olomouc zahájilo svůj provoz v roce 2012, od počátku se zaměřuje na exponáty, které se vztahují k regionu a byly provozovány hlavně na Moravě. Nejstarším exponátem je parní lokomotiva z roku 1898, nejmladší parní lokomotiva pochází z roku 1956.