Olomouc - V konzervátorské dílně Vlastivědného muzea v Olomouci se začaly vyrábět kopie posmrtných masek zakladatelů samostatného československého státu, Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Štefánikova maska bude mít přitom vůbec první kopii, olomoucké muzeum vlastní její originál. Jedna ze sad posmrtných masek poputuje na konci listopadu jako dar izraelskému lidu při oficiální státní návštěvě Izraele, řekli novinářům zástupci muzea.

Všechny tři masky jsou nyní součástí expozice olomouckého muzea věnované československým legionářům, která byla na začátku října otevřena u příležitosti stého výročí republiky. Podnět pro výrobu jejich kopií dalo ministerstvo kultury. Podle ministra Antonína Staňka (ČSSD) dar připomene izraelskému lidu tři osobnosti, které jsou symbolem československého státu. "Chtěli jsme vyjádřit určitou úctu k tomu, že Československo a Izrael mají společné velmi dobré vztahy," uvedl Staněk.

Kopie masek, z nichž dvě patří Národnímu muzeu v Praze, budou vyrobeny ve čtyřech sadách. Jejich výroba trvá zhruba dva týdny. Základem je podle Milana Steckera z konzervátorské dílny výroba gumové formy, která se poté sloupne z busty, osadí se do zpevněného lůžka a vylije sádrou.

Tři posmrtné masky hlavních zakladatelů samostatného státu jsou pohromadě podle zástupců muzea vystaveny poprvé. Podle ředitele muzea Břetislava Holáska busty už nyní přitahují velkou pozornost. Muzeum sadu posmrtných masek využije k prezentaci i do budoucna. "Je to 3D exponát, je to moderní forma prezentace," doplnil Holásek.

Maska slovenského generála, politika a astronoma Milana Rastislava Štefánika je přitom originál, který v depozitářích olomouckého muzea ležel desítky let a vystaven byl až nyní při výročí republiky. Posmrtnou masku věnoval muzeu lékař Jan Kabelík, první profesor české mikrobiologie. V roce 1919 provedl jako odborný lékař divizní nemocnice v Bratislavě pitvu zemřelého Štefánika, kterou prokázal, že tragicky zahynul při letecké nehodě. Letadlo havarovalo 4. května 1919 při návratu Štefánika z Itálie do vlasti.

Masku mu Kabelík sejmul spolu s akademickým sochařem Otakarem Španielem, který byl Štefánikovým přítelem. Maska je autentická, zachycuje i zranění na obličeji, která slovenský politik po pádu letadla utrpěl. Další dvě vystavené posmrtné masky, Masarykova a Benešova, jsou prvními a jedinými kopiemi, které jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea.