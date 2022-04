V Olomouci dnes začíná jarní etapa výstavy květin Flora

Olomouc - Více než 250 vystavovatelů a prodejců se zúčastní jarní etapy květinové a zahradnické výstavy Flora, která dnes začne na výstavišti v Olomouci. Přehlídka květin potrvá do neděle. Areál výstaviště zdobí desítky tisíc květin a připraven je bohatý doprovodný program. Jarní etapa výstavy Flora Olomouc se uskuteční po dvouleté pauze. Kvůli vysokým počtům nákaz novým koronavirem a souvisejícím preventivním opatřením nemohla být jarní výstava v předchozích dvou letech uspořádána.

Hlavní expozice v pavilonu A připomene návštěvníkům život rostliny od zrodu semene přes kvetení až po zánik. Expozici zdobí fontána, do které se v pravidelných intervalech noří kruh s rostlinami. K vidění budou i méně známé exotické rostliny a vzácné orchideje. V pavilonu A je kromě hlavní expozice připravena také prezentace Českého zahrádkářského svazu pojmenovaná Z minulosti do budoucnosti. Zaměřena je na průřez činnosti svazu. Pavilon E patří kolekci bonsají z tisů, jejichž stáří se pohybuje od 100 do 600 let. Velká část pochází z Japonska, do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch.

Ve venkovní části výstaviště a v pavilonu G jsou připraveny zahradnické trhy. K dostání budou kromě široké nabídky rostlin také zahrádkářské potřeby, nářadí pro kutily či vybavení pro včelaře. Na jarní Floru dorazí více než stovka prodejců rostlinného materiálu. Pavilon H je vyčleněn k prezentaci členů Asociace soukromého zemědělství ČR s názvem Návrat ke kořenům. V oranžerii je naplánována expozice Květy v umění.

Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc v několika pavilonech a okolních parcích každoročně navštěvují desítky tisíc lidí. Oblíbená je zejména mezi zahrádkáři, kteří na výstavě mohou před začátkem jarní sezony nakoupit sadbu a pomůcky.