V Olomouci a Hradci Králové začne předkolo play off extraligy

Praha - Úvodními zápasy začnou v pondělí série předkola play off v hokejové extralize. Po základní části sedmá Olomouc přivítá desátý Zlín, osmý Hradec Králové změří síly s tabulkovým sousedem z Karlových Varů. V úterý jsou na stejných stadionech na programu druhé duely, série se hrají na tři vítězná utkání.

Závěr dlouhodobé fáze zastihl v lepším rozpoložení Hanáky, bilance vzájemných zápasů v sezoně je ale vyrovnaná. "Se Zlínem se známe dostatečně dobře, nepřekvapíme se. Bude rozhodovat momentální forma a to, kdo dá víc branek. Doufám, že to budeme my a že budeme úspěšní," řekl olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Týmu se nedařilo v přesilovkách, ale zkušený kouč tuší, že na vylepšení hry v početní výhodě nezbývá čas. "Jestliže se nám to nepodařilo za celou sezonu a dvaapadesát kol, tak to za ty dva dny nevypilujeme. Víme, že doma máme kolem devíti procent využití. To je opravdu hodně špatné. Přesilovkou si nepomůžeme. Jsme schopní dát dva tři góly, ale všechno při hře pět na pět. Možná se to otočí, ale nespoléhal bych na to," poznamenal Moták.

Útočník Lukáš Nahodil prohlásil, že Zlín má šikovné hráče. "Není to o jednom jedinci. Hrají týmově, díky tomu se dostali ze srabu na začátku sezony do předkola. Když budeme hrát jako tým, tak na ně určitě máme. Každý tým je těžký, není to o tom, jestli je Zlín těžký soupeř pro Olomouc nebo naopak. Nemůžeme si vybírat. Musíme porazit každého," řekl Nahodil.

"Je dobře, že se nám poslední dobou daří. Hlavně to nesmíme zakřiknout a usnout na vavřínech, musíme makat dál. Myslím si, že sezona pro nás může být ještě hodně dlouhá," uvedl Nahodil. Věří, že velkou roli může sehrát výhoda domácího prostředí. "Doufám, že to pro nás bude obrovská výhoda, že naši fanoušci vyprodají plecharénu a poženou nás dopředu za vítězstvím," řekl.

Zlín se prodral do předkola potřetí za sebou, ale v předchozích dvou sezonách neuspěl a samotné play off si nezahrál. Loni ztroskotal v pěti zápasech na Mladé Boleslavi.

"Přál bych si zase takovou sérii, jen určitě s lepším koncem pro nás," řekl trenér Robert Svoboda. "Proti Boleslavi jsme udělali vše, nač jsme se připravili, hráči tam nechali úplně všechno a odešli z boje se vztyčenou hlavou," připomněl důvody, proč se mu i neúspěšná série líbila.

Také letos očekává tuhý boj. "Olomouc hraje disciplinovaný, bojovný a nesmlouvavý hokej, ale my věříme věcem, které jsme si osvojili už dříve," ujistil Svoboda. "Jsem přesvědčený, že v našich silách je postoupit. Uděláme pro to všechno," doplnil kapitán Pavel Kubiš. Zpátky v sestavě bude zkušený bek Žižka. Zraněný je útočník Fryšara, jehož nahradí Popelka.

Finalista Ligy mistrů Hradec Králové měl pravděpodobně jiné představy o umístění po základní části. Ambiciózní tým si místo příprav na čtvrtfinále musí nejprve proklestit cestu z předkola do hlavní fáze. Se Západočechy měli hokejisté Mountfieldu vyrovnanou bilanci, přičemž doma s Energií nejprve prohráli a pak zvítězili přesvědčivě 5:0.

"Oni hrají rychlý, bruslivý hokej, to bude jejich nejsilnější stránka. Mají tam spoustu rychlých kluků. Plus jejich první přesilovková lajna umí dávat góly," uvedl pro klubový web útočník Radek Pilař. "Určitě je důležité, že můžeme začínat doma. Před našimi fanoušky by se hrál i rozhodující zápas, ale ten už snad hrát nebudeme," doplnil.

Karlovarští naproti tomu předčili očekávání. "Hradec Králové ukázal velkou kvalitu v Lize mistrů. Má ostřílené hráče, co mají velké zkušenosti s play off, rozhodně tedy větší než my, takže k síle soupeře máme rozhodně velkou pokoru. Myslím, že všechny zápasy s nimi byly vyrovnané. My musíme k tomu našemu výkonu trošku ještě něco přidat, abychom byli úspěšní. V pondělí se bude hrát o všechno a my se na to připravíme nejlépe, jak budeme moct," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

"Jedna fáze sezony skončila a začíná ta nejdůležitější. Může nám dodat sebevědomí, že jsme s Hradcem v sezoně třikrát bodovali, zatímco například Olomouc byla pro nás neporazitelná. Jestli je to však pro nás dobře či nikoliv, to ukáže až samotné play off. Hradec má kvalitní kádr, spoustu hráčů již play off hrálo, hráli výborně v Lize mistrů, takže je tam spousta věcí, na které se musíme připravit," řekl obránce Dominik Graňák.

Statistické údaje před úvodními zápasy předkola play off extraligy: HC Olomouc (po základní části 7.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT sport), úterý 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1 3:5, 6:8, 3:1 (nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 3 branky + 2 asistence - Antonín Honejsek 0+5). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 3 výhry - 0 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 porážek v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 porážek - skóre: 9:8. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Zbyněk Irgl 50 zápasů/37 bodů (15 branek + 22 asistencí) - Antonín Honejsek 51/37 (13+24). Statistiky brankářů v této sezoně: Branislav Konrád průměr 2,26 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,16 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,40, 91,77 a dvakrát udržel čisté konto, Vojtěch Mokrý 1,98 a 93,90 - Libor Kašík 2,67, 91,52 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,64 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc narazí na Zlín v play off podruhé v historii. V roce 2018 vyhráli Hanáci v předkole 3:1 na zápasy. - Olomouc na konci základní části vyhrála sedm z posledních deseti zápasů a jen ve dvou nebodovala. - Zlín v závěru dlouhodobé soutěže prohrál šest z osmi duelů. - Olomouc vyhrála pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Vojtěch Tomeček z Olomouce může v úterý sehrát 300. zápas v extralize. - Útočník Bedřich Köhler ze Zlína může v úterý nastoupit k 900. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Obránce Tomáš Valenta a útočník Jan Káňa jsou odchovanci Zlína. Valenta hrál za Berany ještě v minulé sezoně, Káňa odešel už v roce 2009 v 17 letech. Bek Jan Švrček působil ve Zlíně v letech 2009 až 2011 a útočník David Ostřížek krátce v ročníku 2016/17. - Zlínský brankář Libor Kašík vypomáhal Olomouci ještě v první lize v letech 2011 až 2013, útočník Jiří Ondráček mezi roky 2007 až 2011 a Jakub Šlahař v sezoně 2011/12. Útočník Tomáš Fořt hrál za Hanáky v ročníku 2016/17 a Jakub Herman působil v Olomouci v letech 2011 až 2018. Mountfield Hradec Králové (8.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátky: pondělí 19:00 (O2 TV Sport), úterý 19:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:3, 3:2 v prodl., 5:0, 3:4 po sam. nájezdech (Lukáš Cingel 2+2 - Vojtěch Polák 3+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: ještě spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Radek Smoleňák 52/37 (23+14) - Tomáš Rachůnek 51/52 (25+27). Statistiky brankářů v této sezoně: Marek Mazanec 2,27, 91,33 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84 - Filip Novotný 2,61, 92,17 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,39, 88,37 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové a Karlovy Vary se potkají v play off poprvé. - Mountfield na konci základní části vyhrál jen dva z posledních devíti zápasů. - Energie na závěr dlouhodobé části zvítězila z deseti duelů jen dvakrát a má aktuálně sérii tří porážek. - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové může sehrát v úterý 200. zápas v extralize. - Slovenský obránce Dominik Graňák působil v Hradci Králové v minulých dvou sezonách. - Obránce Petr Šidlík z Hradce Králové hrál v Karlových Varech krátce v sezonách 2014/15 a 2016/17.