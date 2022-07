V obsáhlé debatě Sněmovny k úspornému tarifu se objevily i osobní výpady

Praha - Projevy zástupců opoziční SPD odstartovaly ve Sněmovně dnešní obsáhlou debatu k úspornému tarifu na energie, ve které se objevily i ostré výrazy a osobní výpady vůči představitelům vládní koalice. Zhruba dvě hodiny dnes trvaly projevy lídrů SPD a ANO s přednostním řečnickým právem, do vlastní rozpravy se přihlásilo zatím 11 poslanců. Cílem je podle informací ČTK zabránit následnému projednávání vládní novely o změně způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Podle předběžné dohody by dnešní jednání Sněmovny mělo trvat do 16:00, uvedla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

K nejhlasitějším v dosavadní debatě patřil Jaroslav Foldyna (SPD), který mimo jiné obvinil kabinet Petra Fialy (ODS) z toho, že je "koloniální vládou" pod diktátem EU. Obvinil je, že jako první vyhlásili hospodářskou válku opatřeními na snížení emisí, nikoli Rusko, jak uvedl předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS). "Vy jste ji (hospodářskou válku) vyhlásili vůči vlastním občanům, kteří to všechno musí zaplatit," uvedl Foldyna, podle něhož je polovina českého národa zbídačena. "To je vaše válka! Ale ne proti Putinovi, ale proti vlastním občanům. Veřejnost je naštvaná na vás, ne na Putina," prohlásil poslanec.

Ondřej Kolář (TOP 09) namítl, že protiemisní opatření jsou nutná, pokud se z Evropy nemá stát skanzen, kde nafta za 30 let bude stát 100 korun za litr, pokud bude k dostání. "Strašíte lidi, že všichni v zimě zmrzneme. Možná tahle zima těžká bude, ale děláme všechno proto, aby ty další už těžké nebyly," uvedl Kolář na adresu zástupců SPD.

Ostřejší byl místopředseda KDU-ČSL Tom Phillip, podle něhož Foldyna vypouští z pusy ty "štváčské řeči o tom, že se tady zvedl prapor války". Pokud by Česko nepatřilo od počátku mezi iniciátory pomoci Ukrajině vůči ruské agresi, "za humny bychom měli Rusáka, který by si už brousil zuby na to, jak se vrhne k nám", řekl. Doporučil Foldynovi, aby se vzpamatoval, sedl opět na motorku se členy ruské skupiny Noční vlci a jel si do Ruska.

Poslanec SPD opáčil, že zástupci KDU-ČSL jezdí na srazy členů Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jejichž předci přivedli 360.000 Čechů na popraviště, což označil za "svinstvo". "Vy jste podělaný z toho, že prostě sem přijedou nějací Rusové dávat kytky na hroby svých pradědů a dědů," dodal Foldyna emotivním a zvýšeným hlasem.

O změně způsobu volby mediálních rad se zmínil ve svém zhruba půlhodinovém projevu předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož by takový krok zrušil zákonem nařízené zastoupení hlavních názorových společenských proudů v těchto radách. Podle vládní novely má totiž část členů rad nově volit Senát, kde SPD žádné zastoupení nemá. S kritikou vlády vystoupili s přednostním právem i předseda poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda Sněmovny a někdejší vicepremiér Karel Havlíček (ANO) a předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Opozice předem přislíbila podporu zavedení úsporného tarifu.