V obecních volbách hlasovalo kolem 40 procent voličů, o Senát je zájem menší

První den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, 23. září 2022, Základní škola Na Balabence, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - V letošních obecních volbách odevzdalo hlas nejčastěji kolem 40 procent voličů. Mezi obcemi jsou ale velké rozdíly. Někde se účast blíží dvěma třetinám, jinde není ani desetinová. Mírně menší než v komunálních je často účast ve volbách do třetiny Senátu, zjistila ČTK. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00.

Volební účast v hlavním městě se dnes před uzavřením volebních místností pohybuje nejčastěji mezi 35 a 40 procenty. Z oslovených radnic uvádí nejvyšší počet voličů v Praze 13, odkud volební komisaři hlásí 41 procent, o půl procenta méně přišlo v Praze 5, kde to bylo 40,5 procenta. Přesně 40 procent uvádí Praha 11 a o jedno procento méně eviduje Praha 12. V Praze 3 a 9 se účast pohybuje okolo 38 procent, v Praze 10 pak zaznamenali 37,8 procenta, v Praze 1 zhruba 37 procent, ve čtvrté městské části přišlo přibližně 35 procent voličů a v Praze 14 to bylo 35,21 procenta.

V Ústeckém kraji se odhad volební účasti pohybuje okolo 40,3 procenta, jsou velké rozdíly mezi obcemi, řekla ČTK před 13:00 mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Před čtyřmi lety byla účast 40,32 procenta, nejnižší v republice. Tradičně slabší účast je v místech se sociálními problémy. Zatímco v Jirkově v okrsku číslo čtyři, který je v ulici Smetanovy sady, do 11:00 vhodilo hlas do urny téměř 32 procent voličů, v Mojžíři v Ústí nad Labem přišlo asi šest procent lidí. Kolem deseti procent byla ke 13:00 volební účast na sídlišti Chanov v Mostě.

Také na Vysočině byla účast před uzavřením volebních místností asi čtyřicetiprocentní, což platilo třeba pro okrsky 13 a 15 v Jihlavě. Jinde v Jihlavě před polednem odevzdala hlas i polovina voličů. V místech se souběžnými volbami do Senátu lidé podle komisařů z 95 procent hlasují i do horní komory. Pokud některou z voleb vynechají, je to častěji ta senátní. Nejvyšší volební účast, 60 procent, zaznamenali v Dalešicích na Třebíčsku.

K volbám v Pardubickém kraji přišlo okolo 40 procent lidí, řekl ČTK Cyril Štangl z organizačního a právního odboru krajského úřadu. Místně se ale volební účast bude lišit, dodal. "Volby hodnotím jako poklidné, bývalo i rušněji," řekl. V jedné z volebních místností na gymnáziu Dašická v Pardubicích byla účast hodinu před koncem voleb účast 35 procent do obecních zastupitelstev a přibližně 34 procent do Senátu, řekl ČTK člen komise.

V Libereckém kraji je zájem o volby do obecních zastupitelstev podle zjištění ČTK výrazně menší než o volby do Poslanecké sněmovny. Hodinu před uzavřením volebních místností mělo odevzdaný hlas zhruba 40 procent zapsaných voličů. K rekordmanům zatím patří Jeřmanice, kde už přišlo k volbám 60 procent lidí, naopak jeden z okrsků v Základní škole Liberecká v Jablonci měl zatím účast kolem 27 procent.

Ve středních Čechách byla účast k dnešním 13:00 okolo 35 procent, v největším středočeském městě, Kladně a také v Mladé Boleslavi přišlo podle údajů z největších volebních okrsků k urnám asi 37 procent voličů. V Kolíně činí podíl odevzdaných hlasů 40 procent. Jednu z největších volebních účastí mezi okresními městy ve středních Čechách má Nymburk, a to 42 procent, a ještě přibližně o půl procenta více má Benešov. Barbora Walterová z mělnického úřadu informovala, že v komunálních volbách se účast pohybovala okolo 34 procent a v senátních okolo 32 procent.

V jižních Čechách se volební účast krátce před 14:00 pohybovala od 30 až k 50 procentům. V několika okrscích na českobudějovickém sídlišti Máj oscilovala kolem 30 procent, v jednom z okrsků ve Veselí nad Lužnicí byla do komunálních voleb 33,3 procenta, do senátních o necelá dvě procenta nižší. Téměř padesátiprocentní účast voličů evidoval okrsek v ZŠ Karla Čapka v Hluboké nad Vltavou.

Před uzavřením volebních místností se v Karlových Varech se účast pohybovala v průměru okolo 32 procent. Například v Chebu přišlo volit mezi 26 až 40 procenty. Na Sokolovsku komise udávají mírně nižší účast. Tam, kde se volí i do Senátu, tedy na Karlovarsku, je účast v senátních volbách mírně nižší než v komunálních, zjistila ČTK.

V Hradci Králové byla půl hodiny před zavřením volebních místností účast kolem 41 procent. Před čtyřmi lety ve městě hlas odevzdalo 43,5 procenta voličů. "V některých okrscích se účast blížila 50 procentům, jinde byla na asi 34 procentech," řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková. V celém kraji byl o volby podle hejtmanství větší zájem v menších obcích, kde mnohde volební účast již dopoledne přesahovala 50 procent.

V Olomouckém kraji je podle oslovených členů volebních komisí účast místy vyšší než v pátek. Například na ZŠ Zeyerova Olomouc byla 34 procent. "Sem tam lidé ještě chodí, ale za poslední půlhodinu už to bylo jen šest lidí," řekl ČTK člen volební komise. "Dnes lidé chodí, možná i více než v pátek a jde vidět, že je mezi nimi i řada lidí, co přišli k volbám vůbec poprvé," doplnila Lenka Teiberová ze ZŠ 8. května v Olomouci.

Volební účast v Plzeňském kraji se zatím pohybuje v komunálních volbách v průměru kolem 45 procent, před čtyřmi lety přišlo k urnám 47,8 procenta voličů, řekl Jan Nový z krajského úřadu. Senátora si pole něj přišlo vybrat kolem 30 procent občanů. Nejvyšší účast byla zatím 65 procent v Podmoklech na Rokycansku, v tomto okrese by mohla přesáhnout 50 procent. Nejmenší účast ze sedmi okresů je zatím na Klatovsku - kolem 35 procent, slabší je také na jihu Plzeňska.

"Odhadovaná volební účast zůstává ve velkých městech nad 40 procent, v malých obcích je nad 50 procent. Z obcí, které objeli krajští úředníci, byla zatím nejvyšší účast 68 procent," řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Jsou však i komise, kde těsně před závěrem voleb nebyl jediný volič. Na voliče marně čekala například volební komise v Mateřské škole Keramická v Muglinově, který je součástí Slezské Ostravy, řekla ČTK mluvčí tamní radnice Jana Pondělíčková.

V Kroměříži dnes ke 13:00 přišlo volit v komunálních volbách 37,5 procenta oprávněných voličů, v senátních volbách dalo hlas 36,5 procenta voličů. V Uherském Hradišti byla volební účast 42,1 procenta, ve stejnou dobu před čtyřmi lety to v komunálních volbách bylo 41 procent. V největším vsetínském volebním okrsku v Rokytnici přišlo dnes ke 13:00 volit 41 procent oprávněných voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně 45,6 procenta.