V obcích zasažených bouří se chystají na víkendový nápor dobrovolníků

Podivín (Břeclavsko) - V jihomoravských obcích zasažených bouří se chystají na víkendový nápor dobrovolníků. Lidé by měli jezdit do Břeclavi na letiště a do Hodonína ke kulturnímu domu, odkud je budou do zasažených obcí vozit autobusy. Novinářům to dnes řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj se tím zabrání komplikacím v dopravě. Pro dobrovolníky by měla vzniknout i stanová městečka, snahou je, aby bylo v každé obci.

Bouřky minulý čtvrtek nejvíce zasáhly Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice a Hodonín. Už nyní jezdí do obcí pomáhat podle Grolicha tisíce dobrovolníků. O prodlouženém víkendu, na který navazují dva státní svátky, se jich čeká velké množství.

Už po čtvrtečních bouřkách ale kraj i záchranné složky prosily lidi, aby nejezdili auty přímo do obcí a neblokovali dopravu, protože kvůli velkému množství aut vznikaly komplikace při průjezdu záchranných složek nebo vozidel odvážejících suť.

Hejtman uvedl, že lidé by měli jezdit do center na letišti v Břeclavi a v kulturním domě v Hodoníně, odkud je autobusy odvezou na různá místa, kde bude potřeba pomáhat. Mohou odklízet suť z poškozených domů, polámané stromy, podle Grolicha se ale i v okolí obcí stále nacházejí uvolněné plechy, které bude potřeba odstranit.

Bouře s kroupami a tornádem se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem před týdnem. Poničila 1200 domů, z nichž zatím přes 150 půjde k zemi, a vyžádala si šest lidských životů.