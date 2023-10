V obchodech se již prodává vánoční cukroví, podle svazu se cena nemění

Praha - Na pultech některých obchodů v Česku se již objevilo vánoční cukroví. V akčních nabídkách řetězců se objevují tematické nabídky spojené hlavně s pečením. Podle výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumila Hlavatého pekárny zaznamenávají stejné množství předobjednávek vánočního sortimentu jako loni. Na podobné úrovni je i cena výrobků z pekáren, a to i přes meziroční růst inflace, řekl ČTK.

Hlavatý poznamenal, že ceny pečiva jsou letos celý rok přibližně stejné. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla v září u potravin meziroční míra inflace šest procent. Od začátku roku klesla z lednových zhruba 25 procent, těsně pod deset procent se poprvé dostala v červenci.

To, že se vánoční pečivo již objevuje na pultech obchodů, potvrdil ČTK mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský. Do skupiny patří největší česká pekárna Penam nebo společnost United Bakeries. Mluvčí řekl, že firma letos očekává v prodejích vánočního cukroví růst. Na trh uvede speciální nabídku cukroví pod značkou Odkolek, které v ČR doposud na trhu nebylo.

"Naše vánoční cukroví vzniká s vysokým podílem kvalitní ruční práce. Některé druhy máme už napečeny a některé se už dokonce prodávají v obchodech. To nejlepší co ručně vyrábíme, tedy máslové pečivo, se ale připravuje až mnohem později s ohledem na to, aby bylo co nejčerstvější," uvedl Heřmanský.

V obchodech řetězce Billa mohou lidé již narazit například na balení vanilkových rohlíčků nebo lineckého cukroví. Lidl ve svém akčním letáku nabízí vánoční perníky a další podobné produkty. V obchodech již prodává i třeba cukrovinky v podobě vánočních ozdob. V prodejnách Albert mohou lidé najít směsi na pečení vánoček, podobně nabízí suroviny typické pro vánoční pečení Kaufland. Vánoční tematika se netýká pouze potravin. Například Penny Market ve svém letáku nabízí polštáře a ručníky s heslem "vánoční luxus za skvělé ceny".

Obchodníci zaznamenávají před Vánoci každoročně růst tržeb v řádu desítek procent. Před koncem roku také výrazně rostou například počty balíků, které přepravuje Česká pošta a další přepravci. Pošta loni denně dopravovala v posledních dnech před Štědrým dnem 350.000 balíků denně.

Tržby v maloobchodu podle poslední statistiky ČSÚ klesají již 16 měsíců v řadě. Meziroční pokles v srpnu zrychlil na 2,8 procenta z červencových revidovaných 2,1 procenta.