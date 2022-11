V obchodech po celém Česku mohou lidé přispět do sbírky potravin

Praha - Lidé mohou dnes od 08:00 do 18:00 přispět v podzimním kole sbírky potravin, do níž se zapojilo víc než 1400 obchodů v celé republice. Trvanlivé a drogistické zboží ze sbírky poputuje do skladů potravinových bank, které pomáhají například seniorům, samoživitelkám, handicapovaným, rodinám v nouzi či dětem z dětských domovů.

Organizátoři vyzývají, aby lidé do sbírky darovali například trvanlivé mléko, dětskou výživu, luštěniny, rýži, těstoviny, mouku nebo základní dětskou drogerii. Seznam míst, která se do sbírky zapojila, je na webu. Lidé mohou přispět i při on-line nákupech v zapojených supermarketech.

V poslední době přibývá těch, kteří se kvůli současné ekonomické situaci dostávají do problémů a mají potíže s nákupem základních potravin. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové jejich pomoc letos alespoň jednou potřebovalo 270.000 lidí, což je o 70.000 více než za celý loňský rok. Přitom to nejsou lidé bez práce nebo závislí na sociálních dávkách, dodala. Očekává, že na množství potravin, které se nyní vybere, se projeví současný růst cen potravin.

Do sbírky se zapojují řetězce Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, ROSSMANN, Tesco a on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Lidé v prodejnách mohou nakoupené potraviny a drogerii předávat dobrovolníkům. Spolu s federací potravinových bank sbírku dvakrát ročně organizuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Letos se v jarním kole vybralo 431 tun zboží, proti loňskému jaru o 19 tun méně.