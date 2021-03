V obchodě či MHD je nově povinný respirátor, v obci aspoň rouška

Praha - V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musí lidé ode dneška povinně nosit jedině respirátory. Dvě chirurgické roušky, které mohli mít místo respirátoru dříve, už stačit nebudou. V zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů je nově povinné i na pracovištích, končí také výjimka pro ústavní činitele. Nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví má snížit riziko přenosu koronaviru, který se nyní v Česku šíří v nakažlivější britské variantě.

Vláda už před týdnem rozhodla, že od 25. února musí lidé nosit respirátory třídy FFP2 nebo KN95, případně dvě zdravotnické obličejové masky v hromadné dopravě, obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či letištích i v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti. Nestačí již textilní roušky, šátky nebo šály. Proti nošení dvou chirurgických roušek se ale poté vyslovili někteří odborníci. Podle nich se zdvojením roušek snižuje jejich průchodnost, roušky lze pak jen těžko utěsnit na obličeji a vzduch s virem může obcházet kolem roušek.

Podle opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví v pátek tak musejí mít lidé na zmíněných místech jedině respirátory. Lidem v nouzi mají ochranné pomůcky zdarma rozdělovat potravinové banky, kterým ale zatím stát ze svých rezerv poskytl právě jen chirurgické roušky. Hasiči jich v předchozím týdnu rozvezli do bank 7,5 milionu.

Výjimka z nošení chirurgických roušek nebo respirátorů na pracovištích zůstává ode dneška lidem, kteří čelí vysokým teplotám, jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ostatní si musejí ústa a nos zakrýt. Spolu s výjimkou pro zaměstnance končí i pro ústavní činitele, i dosud ale roušku obě skupiny mít musely, pokud byl do dvou metrů od nich jiný člověk. Ochranné prostředky musí zaměstnancům podle mimořádného opatření ministerstva zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.

V místech, kde je už od pondělí povinný respirátor, tedy v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě, musí zaměstnavatel zajistit respirátor nebo ochranu nosu a úst s obdobnou účinností. V ostatních vnitřních prostorách bude stačit chirurgická rouška.

V zastavěném území obce je třeba ode dneška vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti. V nařízení respirátorů už od čtvrtka platí výjimka pro děti od dvou do 15 let, protože respirátory pro ně nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska, nebo jiná s vyšší ochranou, například nanorouška.