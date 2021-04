V O2 universum se bude dnes zkoušet provoz očkovacího centra - ŽIVĚ

Praha - V hale O2 universum se dnes uskuteční zkouška velkokapacitního očkovacího centra, které bude provozovat Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Zkoušky se zúčastní Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Petr Arenberger a ministr obrany Lubomír Metnar (oba za ANO). Arenberger, který se ujal ministerské funkce tuto středu, také dnes odpoledne vystoupí na první tiskové konferenci k aktuální epidemické situaci.

Původně se předpokládalo, že očkovací centrum v O2 universum začne fungovat tento týden. Podle zástupců vojenské nemocnice se ale jeho start kvůli nedostatku vakcín odloží na začátek května. Během dnešního zkušebního provozu by měla dostat očkovací látku asi tisícovka lidí, podle nemocnice by se mělo jednat především o příslušníky armády, policie a o zdravotníky. Za plného provozu by centrum mohlo očkovat až 10.000 lidí za den.

Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50.000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.