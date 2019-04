Praha - V pražské O2 areně vystoupí 29. února 2020 britské metalové legendy zpěvák a skladatel Ozzy Osbourne a skupina Judas Priest. Vystoupení Osbourna bude součástí šestitýdenního turné No More Tours 2, které několikanásobný držitel ceny Grammy a člen Rokenrolové síně slávy odstartuje 31. ledna příštího roku ve Velké Británii. Společně s bývalým členem Black Sabbath vystoupí kapela Judas Priest, která mimo jiné představí svoji loňskou desku Firepower. ČTK o tom za dnes pořádající společnost Live Nation informoval Petr Novák. Osbourne přitom při loňském Farewell World Tour ohlásil konec koncertování.

Předprodej vstupenek na pražské vystoupení v cenách 1790 až 2590 korun bude zahájen 3. května.

U tuzemských metalových příznivce je Osbourne oblíben. Do České Republiky přijede poněkolikáté, naposledy zde vystoupil loni 13. června na pražském letišti v Letňanech, kde si ho nenechalo ujít kolem 35.000 diváků. "Lidé se mě stále ptají, kdy že to půjdu do důchodu," řekl tehdy sedmdesátiletý hudebník. "Tohle bude moje poslední světové turné, ale nemůžu říct, že ještě tu a tam nevystoupím."

Osbourne během své dlouholeté kariéry vydal 11 studiových alb, pět živých záznamů koncertů, sedm kompilací, pět EP a 51 singlů a obdržel celou řadu cen a ocenění.

Také Judas Priest se do Česka vrací opakovaně. Po koncertech v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Liberci loni zamířili do Plzně. Britská heavymetalová legenda si tehdy do Home Monitoring Arény jako hosta pozvala americké trash metalové Megadeth.

Také Judas Priest podobně jako Osbourne již před časem oznámili konec koncertní kariéry. Své turné v roce 2012 s názvem Epitaph Tour avizovali jako poslední