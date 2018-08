Státní plavební správa 8. června 2018 zastavila s okamžitou provoz lodí na Labi pod lávkou v Nymburce (na snímku), která je v havarijním stavu a mohla by se kdykoli zřítit.

Státní plavební správa 8. června 2018 zastavila s okamžitou provoz lodí na Labi pod lávkou v Nymburce (na snímku), která je v havarijním stavu a mohla by se kdykoli zřítit. ČTK/Beneš Jaroslav

Nymburk - V Nymburce začala po 8:30 demolice pěší lávky přes Labe, která je ve špatném stavu a hrozila zřícením. Konstrukce spadne do několika hodin do Labe, firma lávku přestřihne u pilíře na levém břehu Labe. Přesnější odhad, kdy by se lávka mohla zřítit, firma zatím nemá. Událost sledují desítky lidí, kteří postávají na obou březích Labe.

Demolice by měla být definitivně hotova do 12. srpna, včetně odvozu suti. Výběrové řízení vyhrála firma Strabag s cenovou nabídkou 6,5 milionu korun. Lávku město uzavřelo kvůli špatnému stavu loni v prosinci, v červnu plavební správa zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou, město uzavřelo i prostranství na obou březích. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka, která se loni v prosinci zřítila v Praze-Troji.

Bourací práce budou doprovázet přísná bezpečnostní opatření. Od úterý je uzavřeno parkoviště Pod Eliškou v bezprostřední blízkosti lávky. Ochranné pásmo bude vytyčeno také na řece, lodě nebudou smět plout v prostoru 150 metrů od konstrukce.