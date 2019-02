ČTK/Frank May

Labutě. Ilustrační foto. ČTK/Frank May

Znojmo - Ornitologové při letošním sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí na Znojemsku napočítali oproti jiným rokům výrazně málo jedinců. Bylo jich 586, což je čtvrtý nejnižší počet od zahájení sčítání v roce 2005. Oproti loňsku se ale jejich počet zvýšil, loni jich napočítali jen 340. ČTK to řekl biolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

V roce 2017 napočítali asi 1500 kusů v 15 druzích, v některých předchozích letech zaznamenali 3000 až 5000 jedinců. Ornitologové letos ptáky sčítali v době, kdy ještě nebyly zamrzlé vodní nádrže v okolí parku, kde ptáci snadněji najdou potravu. Ptactvo se tak podle Mačáta rozptýlilo i na vodní plochy mimo národní park.

"Není to žádné ohromující číslo, nad kterým bychom jásali, ale oproti loňsku to bylo příjemné a bylo se na co dívat," uvedl Mačát.

Největší radost ornitologům udělal ledňáček říční. Jen na území národního parku napočítali deset jedinců, což je více než dvojnásobek pravidelných počtů. Přibylo i ledňáčků mimo národní park, kde na Dyji ornitologové viděli 15 jedinců.

Výrazně přibylo labutí, ornitologové jich napočítali přes 200, což je od doby zahájení sčítání nejvíce. Jejich obvyklý počet se v posledních letech pohyboval kolem stovky.

I letos ornitologové na Dyji zahlédli nepříliš rozšířené ptáky, mezi pozorovanými druhy nechyběly například nezvyklejší druhy kachen. "Z mostu do Hardeggu je tak možné pozorovat v hejnu kachen divokých i skupinku šestnácti hvízdáků eurasijských. Ti v Podyjí zimují již pravidelně čtvrtým rokem," uvedl Mačát.

Ornitologové naopak neviděli na území národního parku žádné kormorány, a to i přesto, že na tradičním místě u břehu Znojemské přehrady bylo z počátku zimy hlášeno menší nocující hejno. Na nebi nad národním parkem sčítači naopak viděli i pět orlů mořských. Tento druh se zde vyskytuje už od 90. let, a to nejen v zimě. V parku ale dosud nezahnízdil.