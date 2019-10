V novém mýtu je nyní přihlášeno 122.000 z očekávaných 458.000 aut

Praha - Do nového mýtného systému, který má být spuštěn od letošního prosince, bylo dosud přihlášeno 122.000 vozidel. Je to zhruba 27 procent z celkového počtu vozů, které bude potřeba registrovat. I přes zvýšení informační kampaně však stále pomalu postupuje registrace malých dopravců, většinu z přihlášených tvoří velké firmy. Dnes o tom informoval budoucí správce mýtného systému společnost CzechToll. Kvůli pomalým registracím se stát obává toho, že po spuštění mýta nastane na silnicích dopravní kolaps.

Firma společně s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) upozornila na pomalé registrace už minulý týden v pondělí. Od té doby bylo zaregistrováno asi 40.000 vozidel, většina z nich ovšem z řad velkých firem. Malí dopravci, což jsou firmy s méně než deseti vozy, dosud zaregistrovali asi 13.000 aut, tedy necelých pět procent z celkového počtu této skupiny firem. Malí dopravci přitom v souhrnu tvoří až 85procentní většinu v současném mýtném systému. Z velkých dopravních firem se přihlásilo více než 71 procent dopravců. Kvůli pomalé registraci se ministerstvo obává, že po spuštění nového systému se budou na obchodních místech a silnicích tvořit fronty.

Firma CzechToll i ministerstvo proto nyní posílily informační kampaň, ve které informují firmy o povinnosti se registrovat do nového mýta. Ta by měla apelovat na tuzemské i zahraniční dopravce, nejvíce vozidel je totiž potřeba zaregistrovat z Polska, a to přes 94.000. Pomalu postupují i registrace dopravců například z Rumunska, odkud je potřeba přihlásit asi ještě 28.000 aut, nebo Německa, odkud by podle odhadů mělo být ještě dalších 26.000 vozů. Z Česka CzechToll očekává registraci asi ještě 70.000 vozidel.

Kremlík v minulých dnech poslal dopis svým protějškům z okolních států. V něm je požádal o pomoc při informování tamních dopravců o povinnostech k novému mýtu. Dopis byl adresován do Polska, Německa, Rakouska, na Slovensko, do Maďarska, Litvy, Rumunska nebo Bulharska.

Registrace do nového systému začala 22. září. Přihlášení je možné prostřednictvím palivových karet, přes obchodní distribuční místa, dále na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet. Dopravci po zaevidování údajů o vozidle a firmě musí složit vratnou kauci za palubní jednotku v hodnotě 2468 korun.

Přípravu nového mýtného systému provázejí právní spory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v září zatím nepravomocně zakázal plnění mýtné smlouvy, a to s ročním odkladem. Stát proti tomu podal rozklad. CzechToll i přes spory ujistil, že mýto bude spuštěno podle plánu.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti průběhu tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s původní nabídkou přes 13 miliard korun.

Za 13 let vybírání mýta v Česku zůstává rekordním loňský říjen s 1,03 miliardy korun. Od začátku fungování mýta v Česku stát vybral více než 107 miliard korun.