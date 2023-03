V Novém Městě pod Smrkem otevřeli novou zubní ordinaci, zájem pacientů je velký

Nové Město pod Smrkem (Liberecko) - V Novém Městě pod Smrkem na Liberecku dnes otevřeli novou zubní ordinaci, první pacienty by v ní měli ošetřit v příštím týdnu. Frýdlantský výběžek je oblastí, kde zubaři, ale i dětští a praktičtí lékaři chybí, zájem registrovat se do nové ordinace byl proto velký. Během dvou dnů se registrovalo 2000 lidí, řekl na dotaz ČTK starosta Petr Černica (ANO). Příprava dvou ordinací včetně vybavení přišla podle něj město zhruba na 900.000 korun.

"Do dvou týdnů bychom chtěli ještě vybudovat velký 3D rentgen, který bude ve vedlejších místnostech, a měli bychom tak mít novinku, která zatím na Frýdlantsku není," řekl starosta. S žádostí o příspěvek oslovil starosty obcí spádové oblasti, tedy Jindřichovic pod Smrkem, Horní a Dolní Řasnice. "Dvě zastupitelstva už schválila příspěvek 150.000 korun. Obracejí se na nás i starostové dalších obcí kolem nás, že by nám chtěli také přispět, abychom přednostně brali jejich pacienty. Počítáme ale, že to později otevřeme i pro další pacienty z Frýdlantska," doplnil starosta.

V Novém Městě je jedna ordinace zubaře, ale pro všech 3700 obyvatel příhraničního města nestačí. "Obraceli se na nás proto občané, že třeba tři roky marně hledají zubaře," řekl Černica. Městu se podařilo dohodnout se soukromou firmou, která poskytla jednoho zubaře na plný úvazek a dalšího na částečný a případně je schopna služby posílit. Ordinace by tak mohly obsloužit až 7000 pacientů. Zpočátku půjde o běžnou péči, na složitější zákroky budou pacienty posílat jinam.

Otevření nové zubní ordinace v regionu, kde žije 24.000 lidí, dnes označil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) za malý zázrak. Zejména pohraniční regiony mají podle něj problémy zajistit pro své obyvatele lékařskou péči a to nejen stomatologickou. Kraj proto připravuje dotační program, který by měl obcím pomoci připravit a vybavit ordinace, aby měly větší šanci lékaře přilákat. "Chceme ve spolupráci s VZP vytvořit mapu priorit, zatím by v programu mělo být 1,5 milionu korun a mluvíme o 50procentní podpoře," řekl ČTK hejtman.

V Libereckém kraji je podle České stomatologické komory (ČSK) 275 zubařů, na jednoho tak připadá 1609 obyvatel, od roku 2018 se ale podle informací z krajského úřadu počet úvazků zubařů snížil o 22. Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera je v Česku 6800 zubařů a zhruba 1000 nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Podle statistik je péče nejdostupnější v Praze, kde je jeden zubař na 750 obyvatel, na opačném konci žebříčku je Středočeský kraj, kde na jednoho zubaře připadá 2191 lidí, část pacientů ale jezdí do Prahy.

Podle Půty je špatná dostupnost péče na periferiích selháním zdravotních pojišťoven a také ministerstva zdravotnictví. "Myslím, že co se týká stomatologů, celá řada mladých lékařů si otevírá ordinace bez jakýchkoliv pacientů od zdravotních pojišťoven a pracují jenom za cash (hotovost), myslím, že v systému, kdy získávají vzdělání v bezplatném zdravotnictví, by měli vůči státu a jeho obyvatelům mít nějaký závazek," dodal liberecký hejtman.

Počet praktických zubních lékařů podle krajů:

Kraj Počet zubních lékařů Počet obyvatel na jednoho Praha 1780 750 Jihočeský 430 1497 Jihomoravský 1068 1119 Karlovarský 159 1845 Královéhradecký 408 1350 Liberecký 275 1609 Moravskoslezský 803 1485 Olomoucký 585 1078 Pardubický 301 1737 Plzeňský 506 1168 Středočeský 638 2191 Ústecký 459 1780 Vysočina 308 1652 Zlínský 432 1343

zdroj: Ročenka České stomatologické komory 2021