V novém formátu lezecké kombinace bude rozhodovat každý krok

Mnichov - Na multisportovním evropském šampionátu v Mnichově si sportovní lezci ve středu a ve čtvrtek poprvé vyzkouší nový formát olympijské kombinace. V osmičlenných finále budou i čeští reprezentanti Eliška Adamovská a Adam Ondra. Na rozdíl od loňských her v Tokiu nebude pro celkové pořadí rozhodující součin umístění v jednotlivých disciplínách, ale konkrétní výkony na jednotlivých boulderech a v obtížnosti.

Z kombinace pro Paříž 2024 vypadla rychlost, což ocenil nejlepší český lezec Adam Ondra, který loni pod pěti kruhy skončil v zamotané soutěži šestý. Tokijské finále ukázalo, jak divoké kombinace dokáže přinést násobení pořadí. Když lezl v závěrečné obtížnosti Rakušan Jakob Schubert, pomohl Ondrovi v jednu chvíli na průběžné první místo, než se pak jako jediný dostal na vrchol, tuto část kombinace vyhrál a českého reprezentanta srazil mimo stupně vítězů.

Mezinárodní federace minimálně pro ME v Mnichově připravila nový způsob sčítání dvou disciplín. Polezou se čtyři bouldery a jedna cesta na laně. "Pokud vylezete všechny bouldery na první pokus, máte 100 bodů, a pokud topujete cestou na obtížnost, máte jich také sto. Pokud vylezete jeden boulder, je to 25 bodů, pokud dva, tak padesát... U té obtížnosti je to trochu složitější, pokud spadnete krok pod topem, máte pět bodů minus, tedy 95 bodů, a tak se to postupně snižuje," přiblížil Ondra detaily nových pravidel.

Zásadní změnou je, že o výsledku jednotlivých lezců rozhodnou jen jejich vlastní výkony. "Já ten systém zase trochu kritizuji. Dělá to velmi těžkou hlavu stavěčům. Když se to povede, je to super, ale ono se to také vůbec nemusí povést a finální výsledky v tom novém systému vůbec nemusí reflektovat, co se dělo na stěně," obává se Ondra. Nový systém bodování ale ještě není definitivní, pro Paříž 2024 se může změnit.

Ondru čeká finále kombinace ve čtvrtek, až se vrátí z domova, kam si odjel odpočinout hned po nedělním triumfu v kombinaci. Ve středečním ženském finále bude závodit jednadvacetiletá Adamovská, která se na ME blýskla šestým místem v obtížnosti a pátou příčkou v boulderingu, kterému se intenzivněji věnuje právě kvůli kombinaci.

Lákají ji olympijské hry v Paříži. Pro Adamovskou bylo zásadní, že už kombinace neobsahuje rychlost. "Rozhodně! Jinak bych to absolutně nezvládla, to je vidět i v boulderu, že jsem pomalá. Když se to dá zvládnout lezecky a neskáče se, tak to většinou vylezu, ale jak je tam nějaký skok, tak to ne…," řekla serveru Sport.cz.