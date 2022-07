V nové vánoční pohádce Krakonošovo tajemství si pána hor zahraje David Švehlík

Praha - Režisér Peter Bebjak natáčí novou pohádku Krakonošovo tajemství. V premiéře ji Česká televize představí o vánočních svátcích. Krakonoše ztvární David Švehlík, v dalších rolích se představí Jakub Prachař, Ondřej Sokol, Jan Nedbal, Leona Skleničková nebo Martin Huba. ČTK o tom informovala mluvčí ČT Karolína Blinková. Vánoční pohádky ČT patří mezi nejsledovanější televizní pořady.

"Krakonošovo tajemství má podle mne v sobě všechny atributy současné atraktivní a žánrově rozmanité pohádky," uvedl režisér Bebjak.

Scénář zavede diváky na zámek Hůrka do podhůří Krkonoš. Do něj přijíždí jeho nový majitel Štěpán se svojí snoubenkou komtesou Blankou a mladším bratrem Adamem. Cestou Štěpánův kočár nešťastně srazí kolemjdoucí dívku, Adam jí pomůže a ona se do něj zamiluje. Otázkou je, zda se naplní jejich láska a jakou záhadu skrývá starý obraz na zámku Hůrka.

"Rozporuplná a tajemná postava Krakonoše patří k nejzajímavějším hrdinům našich pověstí a pohádek. Lidé si o vládci a ochránci Krkonoš a jejich pokladů vyprávějí už několik století, knížek o Krakonošovi jsou desítky, možná stovky. Ale ani vědci se neshodnou na tom, kdo to vlastně Krakonoš je a odkud se vzal. Náš příběh přináší jednu z možných odpovědí na tuto věčnou otázku," podotkla autorka scénáře a kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová.

Představitel Krakonoše David Švehlík řekl, že Krakonoš byl pro jeho dětství zásadním hrdinou díky herci Františku Peterkovi a Krkonošským pohádkám. "V té naší je ale postava pána hor jiná a rovnou mohu slíbit jisté překvapení. Pro mne je poctou zahrát si v pohádce. Obzvláště pak, když je jako tato dobře napsaná," konstatoval Švehlík.

Pohádkové filmy mají zejména o Vánocích vysokou televizní sledovanost. Loni byla nejsledovanějším televizním pořadem na Štědrý den premiéra pohádky Jak si nevzít princeznu. Vidělo ji více než 2,63 milionu diváků starších 15 let. Je to 62 procent všech lidí, kteří měli po 19:00 zapnutou televizi. Sledovanost byla tak zhruba stejná jako u předloňské premiérové pohádky O vánoční hvězdě. Na druhém místě loni skončily Tři oříšky pro Popelku, které vidělo 2,8 milionu diváků, což představovalo podíl téměř 54 procent.

ČT začala s tradicí štědrovečerních pohádek v 90. letech. V roce 1990 odvysílala koprodukční snímek O Janovi a podivuhodném příteli. Od roku 1993, kdy měl televizní premiéru film Sedmero krkavců, přináší divákům novou pohádku pravidelně každý rok.