V nové laboratoři VUT v Brně firmy otestují svá zařízení pro chytré domácnosti

Brno - Vysoké učení technické v Brně dnes otevřelo novou laboratoř zaměřenou na komunikační sítě páté generace, takzvané 5G sítě. Firmy v ní mohou testovat nebo pracovat na vývoji zařízení v oblasti internetu věcí, který se využívá třeba pro chytré domácnosti. Sloužit bude rovněž pro výuku studentů. Odborníkům z ústavu telekomunikací se podařilo provoz nové laboratoře spustit po dvou letech. Zájem o ni má už nyní řada českých i zahraničních firem, řekl ČTK vědecký pracovník Pavel Mašek.

Startupy si mohou v laboratoři ověřit například návrh desky plošného spoje v rentgenové komoře, mohou vyzkoušet odolnost svého zařízení vůči klimatickým změnám v teplotní komoře nebo v bezodrazové komoře otestovat anténní systémy. Zástupci elektrofakulty ve spolupráci se specialisty z Vodafonu, který 5G sítě pro internet věcí provozuje, doporučí výrobcům také vhodné komunikační principy pro dosažení maximální výkonnosti a poradí i s vývojem bateriově napájených zařízení.

"V první fázi je bezplatná konzultace, kdy si se zákazníkem řekneme, jestli mu v laboratoři dokážeme pomoct. Pokud ano, tak se přesuneme do dlouhodobější spolupráce, kdy se mu bude věnovat akademický pracovník. Nyní jich můžeme nabídnout zhruba sedm. Zaměřujeme se na průmyslový a zákaznický internet věcí. Do průmyslového spadají například elektroměry a vodoměry, které automaticky budou zasílat data a budou schopny samostatné komunikace. Zákaznický obsazuje vývoj senzorů pro ovládání domácnosti, kde vše komunikuje přes 5G sítě a my nabízíme možnost ověření komunikace i vývoj senzorů," sdělil Mašek.

Specialisté z oblasti telekomunikací očekávají, že do dvou let vzroste objem přenášených dat na světě až osminásobně. Kromě chytrých telefonů totiž vzniká celý digitální ekosystém, kde spolu on-line komunikují továrny založené na principech Průmyslu 4.0, lidé ovládají svou kuchyň i celou domácnost na dálku a doprava se rovněž stává autonomní. "Pojem internet věci je starý asi deset, dvacet let, ale pořád je poměrně veliká nedůvěra zákazníků a obecně je tento segment ještě na začátku a zákazníci poznávají výhody i nevýhody. Chytrá domácnost klade velký důraz na zabezpečení, aby například, když si uživatel zapomene změnit heslo, na jeho domácnost někdo nezaútočil. I tomu se věnujeme a máme tady zařízení na otestování odolnosti vůči útokům," poznamenal Mašek.

Brněnská laboratoř je podle něj unikátní v České republice i střední Evropě, umožňuje vývoj a testování zařízení s využitím takzvaných Cellular IoT technologií, tedy NB-IoT a LTE Cat-M. Náklady odhaduje na jednotky až desítky milionů korun, z čehož většinu hradí tuzemský operátor. Podle odhadů odborníků bude 5G sítě do dvou let používat polovina Severní Ameriky, třetina Asie a zhruba pětina západní Evropy. Dnes je v dosahu této mobilní sítě i 3,5 milionu lidí v České republice.