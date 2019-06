V Notre-Dame se bude o víkendu konat první mše od požáru

Paříž - V kapli pařížské katedrály Notre-Dame se bude konat příští víkend první mše od dubnového požáru. Správce katedrály biskup Patrick Chauvet řekl, že mše se bude konat v sobotu nebo v neděli a že účastníci, což bude menší skupina lidí, budou muset mít povinně na hlavách helmy.

Mše se má konat u příležitosti slavnosti zasvěcení oltáře v kapli, která nebyla 15. dubna požárem zasažena. Přítomen bude arcibiskup, šest nebo sedm kněžích a několik kanovníků.

Chauvet také řekl, že na prostranství před katedrálou bude zřízena mariánská svatyně. Bude v ní kopie sochy Pany Marie z chrámu a věřící se k ní budou moci chodit pomodlit, sdělil Chauvet týdeníku Famille Chrétienne. Půjde podle něj o stan, v němž bude kněz, svíce, květiny a stánek se suvenýry.

Chauvet řekl, že by si přál, aby byla svatyně na místě už o víkendu, ale není si jist, zda se to stihne. Při požáru se do okolí dostalo množství olova, které je třeba odstranit. "Náměstí musí být od olova zcela vyčištěno, otevření svatostánku musí povolit pařížská prefektura," řekl biskup.

Katedrálu ze 14. století zachvátil požár v době rekonstrukce. Příčinou byl pravděpodobně elektrický zkrat. Oheň zničil střechu, krov a věžičku nad chrámovou lodí. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil chrám zrekonstruovat do pěti let, experti ale vyzývají k opatrnosti, památka se podle nich bude moci otevřít nejdříve za deset let.