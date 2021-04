V Norimberku teď není šťastnějšího člověka, jásal po vítězném debutu Růžička

Norimberk - Velmi povedenou premiéru v reprezentačním týmu má za sebou brankář Jan Růžička. V utkání Euro Hockey Challenge v Norimberku dovolil hráčům Německa jediný gól, který dal navíc Simon Sezemsky v početní výhodě a jen jím snižoval na 1:2. Více už čtyřiadvacetiletý gólman extraligové Mladé Boleslavi domácím nedovolil.

"Nebudu zastírat, že by tam nějaká nervozita před zápasem nebyla, ale spíš to bylo takové očekávání. Přece jen jde o hokej na mezinárodní úrovni. Chvilku jsem se určitě sžíval s tím tempem a rychlostí, ale postupem času jsem se do toho dostal. A ten zápas jsem si pak neskutečně užil," uvedl Růžička v on-line rozhovoru s novináři. "Řekl bych, že teď asi není v Norimberku šťastnějšího člověka," pochvaloval si.

Debut ozdobil 18 úspěšnými zásahy, z nichž bylo několik z kategorie těžkých. A ten dost možná klíčový pro vývoj celého duelu předvedl nejlepší hráč zápasu na straně českého týmu krátce před úvodním gólem Matěje Blümela, když v oslabení zakončoval přečíslení dvou na jednoho Frederik Tiffels.

"Já jsem se každým zákrokem cítil líp a líp, ale je asi pravda, že tenhle zákrok byl z pohledu celého zápasu hodně důležitý. A i mému sebevědomí dost pomohl," podotkl Růžička.

Jako jediný našel recept na jeho překonání Sezemsky. Trefil se ve 38. minutě z dobré pozice, když však hráli Češi v oslabení. "Já věděl, kde stojí, viděl jsem, že na něho jde přihrávka, snažil jsem se proti němu vyjet, ale on naznačil střelu - možná i chtěl v první chvíli vystřelit - my jsme tam šli výborně do osy tu střelu zblokovat, jenže on to potáhl vedle. A pak mi chyběl ten půlkrok do strany, bohužel to tam propadlo. Jsem ale strašně rád, že jsme vyhráli a neovlivnilo to výsledek zápasu," prohlásil Růžička.

Němci při přetrvávajícím jednobrankovém manku ve třetím dějství stupňovali tlak. "Takovéhle zápasy, co jsou o gól, jsou o malé chybičce, kterou případně udělá jeden z týmů. Pár chybiček tam bylo, ale myslím si, že jsme to odehráli slušně. Odbojovali jsme to, odmakali, zblokovali jsme několik střel, za což musím kluky pochválit. Vyhráli jsme, což je to nejdůležitější."

Když bylo zřejmé, že se opravdu dočká vytoužené reprezentační premiéry, měl ze svého okolí řadu ohlasů. "Nejčastěji se mi ozvala asi má rodina, která to věděla jako první. Ale také pár kamarádů a mé blízké okolí. Popřáli mi hodně štěstí a ať si ten zápas užiju," přiblížil Růžička.