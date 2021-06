V nominaci na OH v Tokiu je zatím 100 českých sportovců, číslo se ještě změní

Praha - V nominaci na olympijské hry v Tokiu je zatím sto českých sportovců. Složení týmu, které dnes schválilo nominační plénum Českého olympijského výboru (ČOV), se ještě velmi pravděpodobně změní po uzávěrce kvalifikací. Nejistý je konečný počet atletů, přerozdělovat se budou místa v badmintonu, plavání a sportovní gymnastice, ještě nezačal kvalifikační turnaj basketbalistů za účasti českého týmu. Konečnou přihlášku ČOV odešle 5. července.

Nejpočetnější zastoupení by měli mít atleti. K jedenácti závodníkům se splněným limitem, mezi nimiž je i momentálně zraněná dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová, zatím atletický svaz kalkuluje se šestnácti dalšími jmény na základě žebříčku včetně členů mužské čtvrtkařské štafety. Na poslední chvíli vypadla z postupujících na olympiádu smíšená štafeta, jejíž čas 3:14,84 z Kladna je aktuálně druhý pod čarou.

Nominační období atletů skončí dnes. Světová atletika by měla postupující oznámit 1. července a do 4. července je možné přerozdělování míst. "Ten počet se může hnout nahoru i dolů," poznamenal sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

Rozšířit se může počet plavců, kterých je zatím kvalifikovaných devět včetně mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob Barbory Seemanové a ženské štafety na 4x100 metrů volný způsob. Tam se budou přerozdělovat místa pro závodníky se splněnými B-limity. V nominaci zatím není sportovní gymnasta David Jessen, u něhož se očekává potvrzení kvalifikace.

Konečný počet českých olympioniků v Tokiu tak může být jiný. "Do toho 4. července se ještě může stát řada věcí. Ta nejviditelnější by byla, kdyby se podařilo našim basketbalistům probojovat na olympijské hry. To by pro nás bylo velice radostné a to je hned dvanáct čísel nahoru," řekl šéf mise.

Osm olympioniků vyšlou do Tokia střelci, kteří tradičně patří k medailovým nadějím. V týmu je olympijský vítěz z Pekingu 2008 David Kostelecký, s nímž bude v trapu soutěžit aktuální vicemistr Evropy Jiří Lipták. Na poslední chvíli si účast v týmu zajistil Petr Nymburský, který si v neděli při Světovém poháru v Osijeku vystřílel letenku v interním souboji s Filipem Nepejchalem. V malorážce na 3x40 ran bude společně s ním reprezentovat Jiří Přívratský.

V týmu bude znovu jediný český olympijský šampon z Ria Lukáš Krpálek, který se tentokrát bude v judu prát v nejtěžší váhové kategorii. Z medailistů z posledních olympijských her se znovu kvalifikovali ještě kajakář Josef Dostál, tenistka Petra Kvitová, vodní slalomář Jiří Prskavec a zřejmě také oštěpařka Barbora Špotáková, která je bezpečně mezi postupujícími ze žebříčku. V nově zařazených sportech a kategoriích by mohli o medaile bojovat Adam Ondra ve sportovním lezení a kanoistka Tereza Fišerová ve vodním slalomu.

Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne. Podle Doktora nejsou čísla z jednotlivých olympijských her úplně srovnatelná. "Máme novou situaci. Jsou jiné podmínky těch kvalifikací. Myslím si, že tvrdší. Jestli se opravdu dostaneme na číslo kolem té stovky, tak si myslím, že to bude velký úspěch," dodal Doktor.