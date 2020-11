V nominaci na fotbalistu roku jsou Messi, Ronaldo i Lewandowski

Curych - V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2020 podle Mezinárodní fotbalové federace FIFA jsou loňský vítěz Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nebo Robert Lewandowski, který prožil skvělý rok s Bayernem Mnichov. Do jedenáctičlenného výběru se dostali ještě Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Muhammad Salah a Virgil van Dijk.

Původně měly být trofeje pro nejlepší hráče a trenéry roku předány v září stejně jako loni na galavečeru v Miláně. Kvůli pandemii koronaviru byl však ceremoniál odložen a uskuteční se jen virtuálně 17. prosince.

Lewandowski v minulém ročníku pomohl Bayernu vyhrát Ligu mistrů, německou bundesligu i domácí pohár. Dvaatřicetiletý polský útočník navíc byl ve všech třech soutěžích nejlepším střelcem.

FIFA Best bude letos hlavní světovou fotbalovou cenou, protože kvůli atypické sezoně se už v létě rozhodl časopis France Football poprvé od roku 1956 neudělit prestižní Zlatý míč. Jeho největším favoritem by byl právě Lewandowski vzhledem k individuálním i týmovým úspěchům.

Hvězdy roku budou volit kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. Hlasovat budou moci od dnešního dne do 9. prosince. Vedle nejlepšího fotbalisty a fotbalistky FIFA ocení také nejlepší trenéry, brankáře či střelce nejhezčího gólu.