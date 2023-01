V nominaci na Davis Cup proti Portugalsku jsou Lehečka s Macháčem, chybí Veselý

Praha - Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Jakub Menšík a Vít Kopřiva jsou v pětičlenné nominaci pro únorovou kvalifikaci tenisového Davisova poháru v Portugalsku. Sestavu oznámil v nahrávce pro média trenér Jaroslav Navrátil. Kvůli zranění stehenního svalu chybí Jiří Veselý. Češi se utkají o postup na finálový turnaj od 4. do 5. února, hrát se bude v hale na antuce.

"Jsem rád, že na důležité utkání Davis Cupu v Portugalsku pojedeme prakticky v plné sestavě. Kromě zraněného Jirky Veselého jde podle žebříčku o naše nejvýše postavené hráče," řekl Navrátil. Počítá i s dvaadvacetiletým Macháčem, který si na konci roku poranil v United Cupu kotník. "Udělal si lehký výron, ale vazy nebyly chycené a nebyla tam žádná zlomenina. S Tomášem jsem mluvil, už je v pořádku a začal trénovat," doplnil Navrátil.

Staronovým členem týmu je Pavlásek, kterého Navrátil nominoval kvůli čtyřhře. V deblovém žebříčku patří Pavláskovi 93. místo. "Měl pár roků pauzu, ale teď se jeví jako náš nejlepší deblista. Z toho důvodu pojede i on a jsem za to rád," uvedl Navrátil.

Češi v minulém roce v kvalifikaci neuspěli, poté co prohráli 0:4 v Argentině. V elitní skupině se udrželi díky následnému triumfu v baráži proti Izraeli. Naposledy finálový turnaj Davis Cupu hráli před dvěma lety.

"Chtěli bychom na to navázat. Portugalsko se ale nesmí podceňovat. V Davis Cupu nemá sice žádné jméno, ale jejich hráči jsou zkušení a nebezpeční. Doufám, že když budeme všichni zdraví, dá se to zvládnout," řekl Navrátil.

Zatímco českou jedničkou je 81. hráč světa Lehečka, hlavní portugalskou oporou je o příčku níže postavený Joao Sousa. "Je to velice zkušený hráč, dovede hrát na všech površích. Jejich druhého hráče Nuna Borgese moc neznám, ale podle výsledků uhrál spoustu dobrých zápasů v Portugalsku, takže bude doma nebezpečný. Je to kompaktní tým, prakticky na úrovni našich hráčů," podotkl Navrátil.

Češi se utkají v samostatné historii s Portugalskem poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0. "Je to padesát na padesát. Jsem rád, že se to bude hrát v hale a ne venku. Antuka je specifický povrch, ale kluci na ní také vyrůstali. Chceme se na to důležité utkání co nejlépe připravit, abychom se kvalifikovali do finálové skupiny," dodal Navrátil.

Základní skupiny pro šestnáct nejlepších týmů se odehrají od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 22. do 26. listopadu v Málaze. Titul obhajují Kanaďané.