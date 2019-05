V nominaci Lotyšska na MS jsou čtyři krajánci z české extraligy

Riga - Čtyři krajánky z české extraligy a tři posily z NHL zařadil do nominace na hokejové mistrovství světa na Slovensku kanadský trenér Lotyšska Bob Hartley. V pětadvacetičlenném kádru jsou obránci Oskars Cibulskis z Hradce Králové, Ralfs Freibergs ze Zlína, Guntis Galvinš z mistrovského Třince a útočník Roberts Bukarts ze Sparty.

Z NHL má Hartley k dispozici útočníky Rudolfse Balcerse z Ottawy, Teodorse Blugerse z Pittsburghu a nově také brankáře Elvise Merzlikinse z Columbusu, který ale odchytal celou sezonu v Luganu.

Jednatřicetiletý Cibulskis hraje za hradecký Mountfield dva roky od příchodu z Dinama Riga a v extralize nasbíral ve 112 zápasech 34 bodů za 11 branek a 23 asistencí. O čtyři roky mladší Freibergs zamířil rovněž z Dinama Riga ve stejnou dobu do Zlína a v jeho barvách ve 113 duelech zaznamenal 55 bodů za devět gólů a 46 přihrávek.

Třiatřicetiletý Galvinš začal uplynulou sezonu v lotyšské lize v celku Kurbads a na konci září posílil Oceláře. Pomohl jim k titulu 15 body za čtyři branky a 11 asistencí z 64 zápasů včetně play off. V extralize už hrál v sezoně 2006/07 za Vsetín.

O pět let mladší Robert Bukarts přišel na konci ledna do Sparty z Třince, kam zamířil před sezonou po třech letech strávených ve Zlíně. V extralize si připsal ve 205 duelech 154 bodů za 70 gólů a 84 přihrávek.

V NHL v této sezoně debutovali dvaadvacetiletý Balcers i o dva roky starší Blugers. Balcers sehrál 36 utkání za Ottawu a připsal si 14 bodů (5+9). Blugers dostal v Pittsburghu příležitost ve 28 duelech a zaznamenal 10 bodů (6+4), v jednom utkání v play off nebodoval.

Merzlikins se upsal Columbusu v druhé polovině března po vyřazení Lugana ve čtvrtfinále play off švýcarské ligy a byl v širším kádru Blue Jackets až do pondělního vyřazení ve 2. kole Stanleyova poháru s Bostonem. V zámoří žádný zápas neodchytal. Po jeho zařazení do týmu opustil výběr gólman Janis Auzinš z Prizmy Riga.

Zkušenosti z NHL mají také gólman Kristers Gudlevskis z Dinama Riga, obránce Arturs Kulda z Čerepovce a útočník Ronalds Keninš z Lausanne. Gudlevskis v letech 2014 až 2016 nastoupil ve třech zápasech za Tampu Bay, Kulda odehrál 15 utkání za Atlantu a Winnipeg mezi sezonami 2009/10 a 2011/12 a Keninš 38 utkání v základní části a dalších pět v play off za Vancouver v letech 2015 a 2016.

V české extralize se objevili také Kulda (na konci ročníku 2017/18 v dresu Sparty) a útočníci Lauris Darzinš z Dinama Riga (2006/07 ve Vsetíně a 2007/08 v Třinci) a Rihards Bukarts (2017/18 ve Zlíně).

Premiéru na mistrovství světa si mohou odbýt brankář Gustavs Davis Grigals z University of Alaska-Fairbanks z NCAA a útočníci Oskars Batna, Martinš Dzierkals s Emilsem Gegerisem z Dinama Riga, Rihards Marenis z týmu lotyšské ligy Mogo, Toms Andersons ze švýcarského druholigového Langenthalu.

Lotyšsko vstoupí do turnaje v sobotu ve 12:15 proti Rakousku. V základní skupině B v Bratislavě bude hrát ještě se Švýcarskem, Itálií, Českou republikou (ve čtvrtek 16. května ve 2015), Ruskem, Švédskem a Norskem.

Nominace hokejistů Lotyšska na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích (10.-26. května):

Brankáři: Kristers Gudlevskis (Dinamo Riga/KHL), Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Gustavs Davis Grigals (University of Alaska-Fairbanks/NCAA),

obránci: Uvis Balinskis, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zile (všichni Dinamko Riga/KHL), Oskars Cibulskis (Hradec Kralové/ČR), Ralfs Freibergs (Zlín/ČR), Guntis Galvinš (Třinec/ČR), Janis Jaks (American International College/NCAA), Arturs Kulda (Čerepovec/KHL), Edgars Siksna (Saryarka Karaganda/VHL),

útočníci: Oskars Batna, Lauris Darzinš, Martinš Dzierkals, Emils Gegeris, Gints Meija (všichni Dinamo Riga/KHL), Rihards Marenis (Mogo), Rodrigo Abols (Örebro/Švýc.), Toms Andersons (Langenthal/Švýc.), Rudolfs Balcers (Ottawa/NHL), Teodors Blugers (Pittsburgh/NHL), Rihards Bukarts (Schwenningen/Něm.), Roberts Bukarts (Sparta Praha/ČR), Miks Indrašis (Dynamo Moskva/KHL), Ronalds Keninš (Lausanne/Švýc.).