V nominaci Kanady na OH jsou člen Triple Gold Clubu Eric Staal či talent Power

Calgary - V nominaci hokejistů Kanady na olympijské hry v Pekingu jsou i člen Triple Gold Clubu Eric Staal či jednička loňského draftu NHL Owen Power. Na minulé olympiádě v Pchjongčchangu, kde Kanaďané díky vítězství nad Českou republikou v boji o třetí místo získali bronz, se představili obránci Maxim Noreau z Curychu, Mat Robinson z Petrohradu a útočník Erik O'Dell z Dynama Moskva.

Sedmatřicetiletý Staal v roce 2007 s Kanadou získal zlato na mistrovství světa v Moskvě a do Triple Gold Clubu vstoupil o tři roky později po triumfu na domácí olympiádě ve Vancouveru, protože už v sezoně 2005/06 získal s Carolinou Stanleyův pohár. I za New York Rangers, Minnesotu, Buffalo a Montreal sehrál celkem 1293 zápasů v NHL a připsal si 1034 bodů za 441 branek a 593 asistencí. V play off má na kontě 83 duelů a 59 bodů (23+36).

Loni si zahrál s Canadies finále Stanleyova poháru. Přesto po skončení dvouletého kontraktu na 6,5 milionu dolarů zůstal bez smlouvy a dohodl se až v lednu s farmou Minnesoty v Iowě, za kterou stihl v AHL čtyři duely a připsal si pět bodů za dva góly a tři asistence.

Devatenáctiletého obránce Powera z University of Michigan z NCAA si loni vybralo jako jedničku draftu NHL Buffalo, ještě předtím v červnu na mistrovství světa v Rize získal zlato. Benjamínkem olympijského výběru nicméně nebude Power, ale osmnáctiletý útočník Mason MacTavish, jenž aktuálně působí v Hamiltonu v OHL.

Loni si jej jako trojku draftu vybral Anaheim, za který v tomto ročníku sehrál devět zápasů a připsal si tři body za dvě branky a jednu asistenci. Tři zápasy sehrál loňský vítěz světového šampionátu do 18 let také za San Diego v OHL a stejně jako Power se zúčastnil na konci minulého kalendářního roku nedohraného mistrovství světa dvacítek v Edmontonu.

Obránce Jason Demers z Kazaně má stříbro z mistrovství světa z roku 2017. Ostatní hráče včetně McTavishe čeká premiérová velká mezinárodní akce.

Řadu zkušeností z NHL má také právě Demers, který za San Jose, Dallas, Floridu a Arizonu stihl 699 zápasů v základní části a dalších 61 v play off, a útočník Daniel Winnik. Současný hráč Ženevy má za Phoenix, Colorado, San Jose, Anaheim, Toronto, Pittsburgh, Washington a Minnesotu na kontě 798 startů v NHL a 251 bodů (82+169) a v 64 duelech bojů o Stanleyův pohár přidal čtyři asistence. Další útočník David Desharnais z Fribourgu odehrál téměř 600 utkání za Montreal, Edmonton a Rangers.

V NHL se představili také gólman Edward Pasquale z Jaroslavle (Tampa Bay), obránci Mark Barberio z Kazaně (Tampa Bay, Montreal a Colorado), Brandon Gormley z Jaroslavle (Phoenix/Arizona a Colorado), Tyler Wotherspoon z celku Utica Comets z AHL (Calgary), Alex Grant z Jokeritu Helsinky (Anaheim a Arizona) a Noreau (Minnesota).

Z útočníků pak Jordan Weal z Kazaně (Los Angeles, Philadelphia, Arizona, Montreal), Adam Cracknell z Bakersfieldu z AHL (St. Louis, Columbus, Vancouver, Edmonton, Dallas, New York Rangers a Anaheim), Daniel Carr z Lugana (Montreal, Vegas, Nashville a Washington), Ben Street z Mnichova (Calgary, Colorado, Detroit, Anaheim a New Jersey), Landon Ferraro z Kolína nad Rýnem (Detroit, Boston a Minnesota), Corban Knight z Omsku (Calgary, Florida a Philadelphia) a O'Dell (Winnipeg).

Jako šestici náhradníků vybral generální manažer Shane Doan pro tým kouče Claudea Juliena gólmana Justina Poggeho z Kolína nad Rýnem, obránce Morgana Ellise z Eisbären Berlín a Johna Gilmoura z CSKA Moskva a útočníky Chrise DiDomenica z Fribourgu, Kenta Johnsona z University of Michigan z NCAA a Maxe Véronneaua z Leksandu.

Kanada vstoupí do olympijského turnaje v úterý 10. února proti Německu, o dva dny později ji v základní skupině A čekají Spojené státy americké a v neděli 13. února narazí na domácí Čínu.

Nominace hokejistů Kanady na olympijský turnaj v Pekingu (9.-20. února):

Brankáři: Devon Levi (Northeastern University/NCAA), Edward Pasquale (Jaroslavl/KHL), Matthew Tomkins (Frölunda/Švéd.),

obránci: Mark Barberio, Jason Demers (oba Kazaň/KHL), Brandon Gormley (Jaroslavl/KHL), Alex Grant (Jokerit Helsinky/KHL), Maxim Noreau (Curych/Švýc.), Owen Power (University of Michigan/NCAA), Mat Robinson (Petrohrad/KHL), Tyler Wotherspoon (Utica/AHL),

útočníci: David Desharnais (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Daniel Carr (Lugano/Švýc.), Adam Cracknell (Bakersfield/AHL), Landon Ferraro (Kolín nad Rýnem/Něm.), Josh Ho-Sang (Toronto Marlies/AHL), Corban Knight (Omsk/KHL), Jack McBain (Boston College/NCAA), Mason McTavish (Hamilton/OHL), Erik O'Dell (Dynamo Moskva/KHL), Eric Staal (Iowa/AHL), Ben Street (EHC Mnichov/Něm.), Adam Tambellini (Rögle/Švéd.), Jordan Weal (Kazaň/KHL), Daniel Winnik (Ženeva/Švýc.).