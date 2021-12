V nominaci hokejové dvacítky na MS překvapivě chybí brankář Malík

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, skupina B, utkání Česká republika - Švédsko. Brankář Česka Nick Malík.

ČTK/AP/JASON FRANSON

Praha - Osmadvacet hráčů zařadil trenér Karel Mlejnek do širší nominace české hokejové reprezentace na juniorské mistrovství světa, které se na přelomu roku uskuteční v Kanadě. V kádru má tři brankáře, devět obránců a 16 útočníků. Trojice hráčů se do konečné nominace nevejde, Mlejnek s asistenty je plánují vyřadit po generálce na start šampionátu, kterou bude zápas se Švýcarskem 23. prosince. Překvapivě ve výběru není možná brankářská jednička Nick Malík, jenž se rozhodl dát přednost klubovému angažmá ve Finsku.

"Jsem rád, že sezona ve srovnání s minulou naplno běží a že jsou všichni hráči v plné zápasové zátěži. S kolegy asistenty jsme měli možnost vidět desítky zápasů naživo a další prostřednictvím streamů ze zámoří. V tom pro nás byla nominace mnohem snaží než loni, kdy spousta hráčů nemohla kvůli covidovým omezením hrát či trénovat," uvedl Mlejnek na dnešní on-line tiskové konferenci.

Před rokem přípravu juniorů poznamenala pandemie koronaviru, hráči působící v zámořských juniorských soutěžích nemohli do Kanady a USA odcestovat a i české juniorské soutěže byly pozastavené. Reprezentační dvacítka proto absolvovala několik dlouhých soustředění.

Nejzkušenějším hráčem ve výběru je útočník Jan Myšák, kterého čeká již třetí šampionát dvacítek. Na předchozím juniorském MS startovali také brankář Jan Bednář, obránci David Jiříček, Stanislav Svozil a Michael Krutil a útočníci Pavel Novák s Michalem Gutem. Jiříček navíc v listopadu debutoval za seniorskou reprezentaci na turnaji Karjala.

Překvapením je, že v týmu chybí brankář Malík, který nyní úspěšně působí v třetím týmu finské ligy KooKoo a má velmi dobré statistiky. Devatenáctiletý gólman navíc již dvakrát na juniorském MS startoval.

"Řešili jsme jeho situaci asi sedm nebo osm dní. Nick nám sdělil, že si váží naší podpory v minulé sezoně, kdy jsme mu na šampionátu dali důvěru i po nepříliš vydařeném období v prvoligovém Frýdku-Místku. Vybudoval si ale velmi dobrou pozici v KooKoo, kde pravidelně chytá, a rozhodl se aktuálně se vzdát reprezentace. Nechce přijít o místo, které si vybudoval," uvedl Mlejnek.

O brankoviště se proto podělí Bednář, Jakub Málek a Daniel Král. "S brankáři máme určitý plán, který ale nechceme nyní zveřejňovat. Hrajeme ale dvakrát dva zápasy za sebou a mezi tím máme den volna. Asi těžko tak jeden brankář odchytá čtyři zápasy v pěti dnech," řekl Mlejnek.

Nejmladší hráčem výběru je sedmnáctiletý Jiří Kulich, který již hraje stabilně extraligu za Karlovy Vary. "Ještě na jaře na začátku mistrovství světa hráčů do 18 let neměl v týmu velkou roli. Zaznamenali jsme ale jeho velký progres. Velmi dobře hrál na turnaji Hlinka Gretzky Cup a svoje kvality potvrdil i v extralize," řekl Mlejnek a dodal, že Kulich velmi dobře odehrál i zápasy dvacítky v listopadové reprezentační přestávce.

Klíčovou postavou týmu by měl být útočník Myšák, kapitán předešlého výběru. "Už v minulé sezoně byla jeho pozice velká a čekáme, že to bude podobné i nyní. Je to rozumový vůdce týmu. Když byl jeho součástí, vždy tým pracoval a dýchal lépe," všiml si reprezentační kouč.

Mezi devítkou obránců je i Krutil, který si z předešlého šampionátu odnesl disciplinární trest a úvodní dva zápasy nuceně vynechá. "Bohužel jeho distanc platí. Snažili jsme se to řešit, ale nedalo se s tím nic dělat. Pro nás má ale takovou cenu, že s ním počítáme do druhé části turnaje. Přece jen již druhou sezonu hraje AHL," podotkl Mlejnek.

Čeští junioři se k závěrečné přípravě sejdou v neděli 12. prosince v Klášterci nad Ohří, kde se bude trenérům hlásit 18 hráčů působících v Evropě. Deset krajánků ze zámoří se k týmu připojí o tři dny později v Kanadě.

Světový šampionát hráčů do 20 let začne 26. prosince, Česko se v základní skupině A postupně utká s Kanadou, Německem, Finskem a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí první čtyři týmy. Na minulém mistrovství Češi skončili sedmí, medaili získali naposledy v roce 2005. Do semifinále naposledy postoupili před třemi lety.

"Historicky se za úspěch považuje jen to, když se tým dostane do semifinále. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale půjdeme utkání od utkání tak, abychom se dopídili co nejlepšího výsledku. Pro nás i pro hráče je klíčové, aby vždy na prvním místě byla práce pro tým," dodal Mlejnek.

Širší nominace ČR:

Brankáři: Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Jakub Málek (Vsetín), Daniel Král (Benátky nad Jizerou).

Obránci: Jiří Ticháček (Kladno), David Jiříček (Plzeň), David Moravec (Mladá Boleslav), Michal Hrádek (Pardubice), Jakub Šedivý (Benátky nad Jizerou), Matěj Pinkas (Litoměřice), Michael Krutil (Rockford/AHL), Stanislav Svozil (Regina/WHL), David Špaček (Sherbrooke/QMJHL).

Útočníci: Josef Koláček, Tomáš Urban (oba Litoměřice), Jakub Konečný (Sparta Praha), Sebastian Malát (Plzeň), Tomáš Chlubna (České Budějovice), Vojtěch Jiruš (Benátky nad Jizerou), Jiří Kulich (Karlovy Vary), Stanislav Vrhel (Lahti/Fin.), Jaroslav Chmelař (Jokerit Helsinky/Fin.), Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.), Michal Gut (Everett/WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Jan Myšák (Hamilton/OHL), Pavel Novák (Kelowna/WHL), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL), Jakub Brabenec (Charlottetown/QMJHL).