V nominaci hokejistů je pět medailistů z loňského MS a dva nováčci

Praha - Pět bronzových medailistů z loňského mistrovství světa a dva nováčky zařadil trenér českých hokejistů Kari Jalonen do nominace na úvod přípravy na květnový šampionát v Rize a Tampere a první zápasy Euro Hockey Challenge v Německu. V sedmadvacetičlenném výběru jsou obránce Michal Jordán z Rapperswilu a útočníci Jiří Černoch z Karlových Varů, Jakub Flek z Komety Brno, Jiří Smejkal z Oskarshamnu a Michael Špaček z Ambri-Piotty. Hokejový svaz to oznámil v tiskové zprávě.

Až v dalších týdnech se do přípravy zařadí další pětice hráčů, kteří se loni podíleli na zisku první medaile po deseti letech: kapitán Roman Červenka z Rapperswillu, další útočník Hynek Zohorna z Oskarshamnu a obránci Tomáš Kundrátek s Janem Ščotkou z Komety Brno a Michal Kempný ze Sparty.

"Na základě individuálních rozhovorů s nimi jsme se rozhodli, že by se do reprezentační přípravy měli zapojit až v jejím průběhu," uvedl Jalonen.

Debutovat mohou v národním týmu brankáři Dominik Pavlát z Plzně a Nick Malík z finského klubu KooKoo Kouvola. Třiadvacetiletý Pavlát byl v přípravě na MS už loni, ale do žádného zápasu nezasáhl. Dvacetiletý Malík, syn bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka, byl jako trojka v přípravě na Švédské hry v roce 2021. Také on na první reprezentační utkání čeká.

Vedle nich se poprvé v sezoně zapojí do národního týmu také brankář Štěpán Lukeš z Karlových Varů, obránce Michal Moravčík s útočníkem Romanem Horákem ze Sparty a útočníci Jakub Pour z Plzně se Šimonem Stránským z Litvínova.

Pod Jalonenem, který převzal tým loni v březnu po Filipu Pešánovi, dosud nehráli jen Horák, Pour a Stránský. Horák se vrací poprvé od února 2020 od Švédských her, Pour a Stránský byli předloni ve finální přípravě na MS v Rize.

"V průběhu sezony jsem navštívil přes 40 extraligových zápasů, sledoval jsem také finskou, švédskou a švýcarskou nejvyšší soutěž. Během letošního ročníku jsme měli s mými asistenty možnost vidět, jak se srovná s hokejem na mezinárodní úrovni až 60 českých hráčů. A právě na základě toho jsme tvořili nominaci pro první kemp před mistrovstvím světa," uvedl Jalonen.

S generálními manažery Martinem Havlátem a Markem Židlickým sleduje i situaci v zámoří. "Jsme v pravidelném kontaktu a v první řadě řešíme, kteří čeští hráči se budou moct k národnímu týmu připojit ještě v průběhu přípravného kempu. Musíme ale počkat, až skončí základní část NHL. Do té doby nelze nic s jistotou říci," dodal Jalonen. Dlouhodobá část NHL skončí 14. dubna.

Národní tým se sejde v sobotu v Plzni, kde bude trénovat tři dny. Pak se přesune do Německa, kde příští týden začne zápasovou přípravu dvěma duely EHCh proti Německu. Ve čtvrtek v 19:30 se představí v Kasselu a o dva dny později v 17:00 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Další zápasy jsou na programu ve čtvrtek 20. dubna a o den později v Ostravě na stadionu Poruby proti Slovensku. Ve čtvrtek 27. dubna se Jalonenův výběr vydá do Vídně a o dva dny později přivítá Rakousko v Brně. Tam se od 4. do 7. května odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.

Nominace českých hokejistů na start přípravy na MS a zápasy Euro Hockey Challenge s Německem v Kasselu (13. dubna) a Frankfurtu nad Mohanem (15. dubna): Brankáři: Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 7 zápasů), Dominik Pavlát (Plzeň; 0), Nick Malík (KooKoo Kouvola/Fin.; 0), obránci: Martin Jandus (5 zápasů/0 branek), Michal Moravčík (50/1), David Němeček (všichni Sparta Praha; 13/0), Radek Kučeřík (Kometa Brno; 5/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 8/1), Petr Zámorský (Plzeň; 72/2), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 104/5), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.; 55/4), Libor Zábranský mladší (Jukurit Mikkeli/Fin.; 13/0). útočníci: Ondřej Beránek (30/3), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 31/7), Jakub Flek (54/10), Luboš Horký (oba Kometa Brno; 7/1), Roman Horák (64/11), David Tomášek (oba Sparta Praha; 38/10), Kryštof Hrabík (4/0), Jakub Pour (oba Plzeň; 3/0), Filip Chlapík (18/3), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 41/6), Adam Najman (Liberec; 2/0), Šimon Stránský (Litvínov; 10/1), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 7/0), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 47/9), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.; 49/9). Program české reprezentace ve zbytku sezony: Euro Hockey Challenge (EHCh): Čtvrtek 13. dubna: 19:30 Německo - ČR (Kassel), sobota 15. dubna: 17:00 Německo - ČR (Frankfurt nad Mohanem). EHCh: Čtvrtek 20. dubna: 17:10 ČR - Slovensko (Ostrava-Poruba), pátek 21. dubna: 17:10 ČR - Slovensko (Ostrava-Poruba). EHCh: Čtvrtek 27. dubna: 18:30 Rakousko - ČR (Vídeň), sobota 29. dubna: 16:00 ČR - Rakousko (Brno). České hokejové hry (EHT): Čtvrtek 4. května: 18:20 ČR - Finsko (Brno), sobota 6. května: 16:00 ČR - Švédsko (Brno), neděle 7. května: 16:00 ČR - Švýcarsko (Brno). MS - 12. až 28. května v Tampere a Rize: Pátek 12. května: 15:20 ČR - Slovensko (Riga), neděle 14. května: 19:20 ČR - Kazachstán (Riga), pondělí 15. května: 19:20 Lotyšsko - ČR (Riga), čtvrtek 18. května: 19:20 ČR - Slovinsko (Riga), sobota 20. května: 11:20 ČR - Norsko (Riga), neděle 21. května: 15:20 ČR - Švýcarsko (Riga), úterý 23. května: 15:20 ČR - Kanada (Riga). Termíny pro play off: Čtvrtek 25. května - čtvrtfinále, sobota 27. května - semifinále, neděle 28. května - finále a o 3. místo.