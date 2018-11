Praha - Do konečné nominace českých házenkářek na mistrovství Evropy ve Francii se oproti přípravnému turnaji v Chebu nevešly brankářka Hana Mučková a hráčky Markéta Hurychová s Veronikou Dvořákovou. Trenér Jan Bašný vybral na šampionát 17 reprezentantek a mezi nimi jsou tentokrát jen dvě brankářky.

"Nominaci jsme měli víceméně určenou již před turnajem v Chebu, zasáhnout do ní ale mohlo něco mimořádného. Záleželo na hráčkách, jestli nás některá negativně nebo pozitivně až tak dalece překvapí, že by z nominace vypadla nebo se do ní dostala, ale nic takového se nestalo," řekl na tiskové konferenci v Praze Bašný.

"Nominace je taková, jaká vykrystalizovala už na dřívějších srazech, a opírá se o výkony, které hráčky předváděly na podzim ve svých klubech. V Chebu svůj nárok na nominaci tyto hráčky potvrdily," dodal.

Z dvacítky hráček, která se před pár dny představila při triumfu na turnaji v Chebu, vypadly brankářka, křídelnice a spojka. "Oznámit to těm hráčkám je vždy těžké. To je jedna z nejtěžších prací trenéra. Vyřadit hráčky těsně před odjezdem na vrcholnou akci je nevděčné a oznamovat jim to je neradostné. S realizačním týmem jsme se ale shodli," řekl Bašný.

Ve výběru mu chybějí dvě opory - Michaela Hrbková schází kvůli zranění a Petra Maňáková z mateřských důvodů. "Obě dvě jsou těžko nahraditelné, ale síla českého týmu je v kolektivu. Na druhou stranu oproti minulému šampionátu bude Jana Knedlíková, která byla zraněná. Takže doufám, že absence Míši Hrbkové nebude až tak viditelná. Možná složitější bude nahradit Petru Maňákovou, protože je to univerzální hráčka. Musí se to rozložit na více hráček," řekl Bašný.

Čtyři hráčky - Veronika Mikulášková, Michaela Konečná, Jana Šustková a Sára Kovářová - se představí na vrcholné akci poprvé. Na rozdíl od minulých let odletí na ME jen dvě brankářky, Lucie Satrapová a Petra Kudláčková.

"Důvodů je hodně. Taky kvůli tomu, abychom dali větší prostor hráčkám, a možná i proto, že nahradit roli Petry Maňákové potřebujete více hráčkami. Tak abychom měli větší výběr hráček v poli," řekl Bašný.

V úterý reprezentantky odletí do dějiště šampionátu Brestu a v sobotu vstoupí do základní skupiny soubojem s Rumunkami. Dalšími soupeřkami ve skupině jsou Norsko a Německo.

Národní tým se pod Bašným, který převzal český celek v roce 2010, představí na vrcholné akci už popáté a potřetí za sebou. Na všech čtyřech předchozích šampionátech postoupily reprezentantky ze skupiny a vloni na mistrovství světa skončily osmé.

"Prvním úkolem je dostat se ze skupiny, díky tomu bychom se dostali do výhodnější pozice při losu play off kvalifikace mistrovství světa. Ambice týmu jsou ale ještě vyšší. Chtěli bychom se zlepšovat, takže lepší než loňské osmé místo," podotkl Bašný.

Nominace házenkářek na ME:

Brankářky: Lucie Satrapová (Issy Paris Hand/Fr.), Petra Kudláčková (Kristianstad/Švéd.).

Levá křídla: Veronika Malá (Issy Paris Hand/Fr.), Kristýna Mika (Truchtersheim/Fr.).

Levé spojky: Kamila Kordovská (Blomberg-Lippe/Něm.), Markéta Jeřábková (Érd/Maď.), Jana Šustková (Most).

Střední spojky: Iveta Luzumová (Thüringen/Něm.), Šárka Marčíková (TV Nellingen/Něm.), Veronika Mikulášková (Most).

Pravé spojky: Helena Ryšánková (Baia Mare/Rum.), Sára Kovářová (Most).

Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Jana Knedlíková (Györ/Maď.).

Pivoti: Petra Adámková (Frisch auf Göpingen/Něm.), Michaela Konečná (Poruba), Alena Šetelíková (Písek).