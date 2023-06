V nominaci fotbalové jednadvacítky na ME je i brankářská jednička Kovář

Praha - V nominaci české fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy v Rumunsku a Gruzii nechybí brankářská jednička Matěj Kovář z mistrovské Sparty, přestože ho v závěru ligy podobně jako některé další hráče trápily zdravotní potíže. Podle trenéra Jana Suchopárka se dělá maximum pro to, aby byli připraveni na závěrečný turnaj. Změny v nominaci lze provést do 14. června.

"Matěj patří do balíčku hráčů, kteří měli ke konci ligy určité zdravotní potíže. Jsme se všemi v kontaktu, děláme maximum, aby byli připraveni na kemp i závěrečný turnaj. Ale pokud obdržíme omluvenku, budeme muset povolat náhradníky," řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

Vicemistr Evropy z roku 1996 vsadil na osvědčená jména, pět hráčů se představilo i na minulém šampionátu. Vedle Kováře to byli Michal Fukala, Martin Vitík, Pavel Šulc a Adam Karabec. Na startu Vitíka a Matěje Juráska se Suchopárek domluvil s trenérem reprezentačního A-týmu Jaroslavem Šilhavým. Naopak chybí zraněný útočník Tomáš Čvančara, který by podle Suchopárka ale stejně byl v "áčku".

O nominaci hráčů rozhodlo několik faktorů. "Prvním je forma v závěru ligy, která byla u většiny hráčů velmi dobrá. Většinou hráli stěžejní roli ve svých týmech. Druhá věc byly určité taktické věci, rozestavení mužstva, varianty, o nichž v utkáních přemýšlíme," prohlásil Suchopárek.

"Další věcí byla charakter hráčů, což považuju za velice důležité. V dlouhodobém horizontu a na turnajích je důležité, aby spolu hráči a realizační tým vycházeli, aby tam byla týmovost. Dalším bodem byla zkušenost z kvalifikace, jediný Vasil Kušej neprošel kvalifikačními utkáními. To hrálo podstatnou roli, když se v nominaci rozhodovalo mezi dvěma třemi hráči. Poslední a zásadní věcí byla alternace na určitých postech," uvedl kouč.

Ocenil jednání s kluby. "Nalezli jsme s nimi jednoznačný souhlas, že hráče uvolní, přestože termín mistrovství Evropy není v oficiálním termínu UEFA," konstatoval.

Úzce spolupracoval s Šilhavým a jeho týmem. "Vždycky jsme nalezli dobrý vztah a konsenzus. 'Áčko' má přednost, ale i v naší nominaci jsou kluci, kteří se mohli objevit jeho v červnových zápasech. Přesto jsme se domluvili úplně v pohodě, že Martin Vitík a Matěj Jurásek pojedou s námi, což je velice pozitivní. Spolupráce je na vynikající úrovni," řekl Suchopárek.

Reprezentace do 21 let se sejde 12. června v Benicích a absolvuje pětidenní kemp, který zakončí modelovým utkáním. Do dějiště šampionátu, kam se dostala v září díky úspěšné baráži s Islandem, odletí 19. června. O tři dny později rozehraje skupinu C v gruzínské Batumi s Anglií. Na stejném místě se za další tři dny utká s Německem a skupinu zakončí 28. června v Kutaisi proti Izraeli. Všechna utkání se budou hrát od 18:00 SELČ.

Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy v Rumunsku a Gruzii:

Post Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Vítězslav Jaroš Stockport 3 0 Antonín Kinský Vyškov 1 0 Matěj Kovář Sparta Praha 11 0 Obránci Martin Cedidla Zlín 5 0 Michal Fukala Liberec 10 0 Adam Gabriel Hradec Králové 11 3 Robin Hranáč Pardubice 9 0 David Pech Slavia Praha 4 0 Karel Pojezný Ostrava 2 0 Martin Vitík Sparta Praha 12 1 Tomáš Vlček Pardubice 3 0 Záložníci Lukáš Červ Liberec 11 0 Kryštof Daněk Sparta Praha 10 2 Matěj Jurásek Slavia Praha 2 0 Filip Kaloč Ostrava 11 0 Adam Karabec Sparta Praha 14 4 Pavel Šulc Jablonec 17 2 Matěj Valenta Liberec 5 1 Jan Žambůrek Viborg 12 0 Útočníci Daniel Fila Teplice 10 5 Matěj Koubek Hradec Králové 4 0 Vasil Kušej Mladá Boleslav 4 0 Václav Sejk Jablonec 15 5