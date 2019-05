V nominaci fotbalistů na kvalifikaci ME je nováček Sadílek

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal k červnovým domácím zápasům kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou jednoho nováčka, kterým je středopolař Michal Sadílek z nizozemského Eindhovenu. Do národního týmu se vracejí útočník Libor Kozák a záložník Ladislav Krejčí.

V reprezentaci kvůli zranění scházejí kapitán Bořek Dočkal i další záložníci Vladimír Darida, Antonín Barák a Michal Trávník, proto se Šilhavý rozhodl nominovat devatenáctiletého Sadílka. Chybí také obránce Theodor Gebre Selassie, který minulý týden ukončil reprezentační kariéru. Ve třiadvacetičlenném výběru jsou tentokrát tři útočníci.

Sadílek patří k největším českým talentům. Za roky 2014 a 2015 byl vyhlášen nejlepším mladším dorostencem a totéž zopakoval v následujících dvou letech ve starším dorostu. V Eindhovenu je od podzimu 2015 a přes mládežnické týmy se vypracoval do prvního mužstva, za které začal letos na jaře stabilně nastupovat.

"Jelikož se nám ve středu pole zranilo několik hráčů, rozhodli jsme se nakonec pro Michala. Je tam kontinuita na jednadvacítku, probírali jsme to s jejím trenérem Karlem Krejčím. Doporučil nám ho po dvou zápasech, co hráli v přípravě. Nakonec hraje i stabilně v Eindhovenu. Věřím, že to bude naděje do budoucna, nejen teď," řekl Šilhavý na tiskové konferenci. "Nebereme to tak, že by se tu jen otočil, sbíral míče, to ne. Věřím, že si může říct o místo trvale," dodal Šilhavý.

Český tým čekají zřejmě klíčové zápasy evropské kvalifikace poté, co v březnu na úvod skupiny utrpěl historický debakl 0:5 v Anglii. Bulharsko reprezentanti přivítají 7. června v Praze na stadionu Sparty, Černou Horu o tři dny později v Olomouci.

Devětadvacetiletý Kozák naposledy nastoupil za národní tým v listopadu 2013. Po zimním příchodu do Liberce dal na jaře sedm branek. "Je to gólový hráč, který se umí orientovat v pokutovém území, dává góly. Hrajeme dva zápasy doma, potřebujeme dát góly, abychom vyhráli. Libor může být jeden z trumfů, který by třeba mohl rozhodnout," uvedl Šilhavý.

Šestadvacetiletý Krejčí od předloňského září odehrál za reprezentaci jen 15 minut. Za Boloňu nastoupil od začátku ve dvou z posledních šesti zápasů italské ligy. "Láďa už tu figuroval dlouhou dobu. Když vůbec nehrál, tak vůbec nebyl nominovaný. Teď nastoupil, bavili jsme se s ním, viděli jsme ho. Má chuť i v tomhle období po klubové sezoně. Věřím, že bude v týmu pozitivní, že zkušenosti, které v Itálii nasbíral, byť třeba tolik nehrál, dokáže přenést i do našeho mužstva," uvedl Šilhavý.

V nominaci je pět slávistů, kteří vyhráli ligu i domácí pohár. Mají za sebou ovšem velkou porci zápasů. "Odehráli snad údajně ještě víc zápasů než Liverpool v téhle sezoně. Samozřejmě nějakou únavu cítí, někteří slávisti budou mít kratičkou dovolenou ještě před srazem. Věřím, že sem přinesou pozitivní energii, kterou nastřádali," řekl Šilhavý.

Postup na šampionát, který bude poprvé hostit 12 zemí, si zajistí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá čtyři místa se bude hrát v baráži Ligy národů. "Hrajeme doma, potřebujeme oba zápasy vyhrát a trošku se i rehabilitovat po zápase v Anglii. Ale s velkým respektem k soupeřům. Je tam ještě i Kosovo, které nás teď nečeká. Je to mezi námi 50 na 50, není to tak, že bychom byli nějací úplně velcí favoriti," uvedl Šilhavý.

Tým se sejde v pondělí v Praze. Už od středy do pátku ale absolvují hráči, kterým už dříve skončila sezona, krátký přípravný kemp. "Někteří končili 14 dní, tři týdny zpátky, je to složitý termín. Někteří si dokonce řekli individuálně sobotu a neděli, bude se jim věnovat kondiční trenér," řekl manažer reprezentace Libor Sionko.

Nominace fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace ME s Bulharskem (7. června v Praze na Letné) a s Černou Horou (10. června v Olomouci):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 23 0 Tomáš Koubek Rennes 9 0 Jiří Pavlenka Brémy 10 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 37 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 4 0 Jan Bořil Slavia Praha 9 0 Jakub Brabec Plzeň 14 0 Tomáš Kalas Bristol 19 2 Marek Suchý Basilej 40 1 Ondřej Čelůstka Antalyaspor 10 1 Filip Novák Trabzonspor 21 1 Záložníci Jakub Jankto Sampdoria Janov 19 2 Jan Kopic Plzeň 13 3 David Pavelka Kasimpasa 20 1 Lukáš Masopust Slavia Praha 3 0 Michal Sadílek PSV Eindhoven 0 0 Alex Král Slavia Praha 1 0 Tomáš Souček Slavia Praha 18 2 Matěj Vydra Burnley 26 5 Ladislav Krejčí Boloňa 38 5 Útočníci Patrik Schick AS Řím 16 5 Libor Kozák Liberec 8 2 Martin Doležal Jablonec 2 0